專論：藍委喊“中國AI假的”　什麼訊號？

徐巧芯等國民黨8位中生代“立委”訪美。(照:徐巧芯臉書) 中評社台北9月18日電（評論員 林淑玲）正在美國訪問的中國國民黨不分區“立委”葛如鈞昨天突然在臉書發文稱“中國AI是假的”。號稱“科技立委”的葛如鈞攻擊中國科技的談話，若出自個人認知，可解讀他也掉進綠營的訊息繭房，太不瞭解大陸，以及個人意識型態使然。但他文末提到“敬請期待一個新世代的國民黨”，就是更深層的問題了。



這次由徐巧芯率隊的8名國民黨“立委”訪美團，9月9日啟程，預計9月21日返台，橫跨美國東西兩岸，走訪舊金山、洛杉磯、華府、紐約。訪團出發前將“對美溝通、‘國會外交′、海外助選”列為三大任務，強調向美方傳達在野黨政策立場。



葛如鈞文中最爭議的一段，他提到美國AI公司Anthropic直接點名7家中國AI公司，包括阿里巴巴、DeepSeek、Moonshot（Kimi）、智譜、小米、商湯、MiniMax，對他們的Claude模型發動“工業規模”盜用與蒸餾。中國商務部日前已嚴正駁斥Anthropic的說法，指其缺乏事實依據。



台灣科技產業長期與大陸、美國有緊密合作，一般專業科技人不會直接、粗暴地站隊美國，用美式情緒式說法，諸如批評“中國AI是假的”來攻擊中國。更何況，字節跳動2026上半年營收1200億美元，已超越Meta的1170億美元是事實。大陸機器人、無人機在產量、供應鏈和市場份額上居於全球領先地位，也都是事實，何來假象？



藍委訪團15日在華府拜會美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾，號稱討論“中共安全威脅”、台灣軍備及無人機等議題，內容並未曝光。葛如鈞即使聽到什麼，但把美國反華派的說法直接變成自己的意見，PO文出來，又是完全不一樣的事。



葛如鈞的發文，先狠踩大陸科技，批評大陸科技領先都是包裝精美的假象，再說“真正的強韌，會發生在台美聯手，會發生在民主的DNA殖入中國大陸。”還提到國民黨是“真正民主、真正反共”，這些都不是傳統國民黨的語言。



葛如鈞把這整套論述落在“新世代的國民黨”上，更耐人尋味。