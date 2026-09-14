吳玉山：台灣須特別小心　一搞不好會大戰

中研院院士吳玉山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）“中央研究院”院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山17日在一場論壇表示，當前美中競爭格局與1914年第一次世界大戰前非常相似，而台灣更同時具有當年“民族主義”、大國競爭與戰略地理位置等三大戰爭引爆因素，“等於把一次大戰的三個引爆點都擺在台灣身上”，必須特別小心，“一搞不好就會發生大戰”。



他也提到，台灣一方面怕中國大陸、擔心大陸可能攻台，另一方面卻又不想瞭解大陸，是非常嚴重的資源錯置。



李國鼎科技發展基金會17日下午舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題，邀請台北論壇基金會榮譽董事長蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等重量級學者，解析美中競爭新格局與台灣在變局中的自處之道。



論壇中也安排由李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持綜合座談，邀請蘇起、吳玉山等與談。



黃齊元詢問吳玉山有關兩岸是否可能發生戰爭的問題，吳玉山引述耶魯大學歷史系教授文安立的分析指出，目前國際局勢與一戰前高度相似，當年英國是海權霸主，德國快速崛起後大造海軍，直接挑戰英國海權；今天則是美國身為海權霸主，面對快速崛起的中國大陸，同樣形成強烈的權力競爭。



吳玉山說，中國大陸近年海軍快速擴張，造軍艦“像下餃子一樣”，艦艇數量已超過美國，雖然美國海軍總噸位仍較高，但大陸艦艇較新，也持續建造航空母艦，整體情況與當年德國崛起挑戰英國“完全就像”。



他指出，一戰前有幾個最危險的引爆點，包括民族主義旺盛的巴爾幹半島、具有戰略地理重要性的比利時與盧森堡，以及德法長期爭奪的阿爾薩斯、洛林。