書香寶島行台北登場　促兩岸版權合作

2026“書香寶島行”圖書與版權展銷會台北站17日在台北市紀州庵文學森林舉行。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北9月17日電（記者 莊亦軒）2026“書香寶島行”圖書與版權展銷會台北站17日在台北市紀州庵文學森林舉行，邀請兩岸出版同業交流，在開幕式中見證“打開福建”叢書發布，並且就《唐詩裡的絲綢之路》等書達成版權合作意向。



出席者包括，海峽出版發行集團副總經理兼總編輯陳遠（大陸）、台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福、福建海峽文藝出版社副社長兼副總編輯黃珊珊（大陸）、萬卷樓圖書總經理梁錦興（台灣）、天津科學技術出版社主編張建鋒（大陸）、黎明文化事業公司副總編輯吳昭平（台灣）、福建少年兒童出版社童書部副主任謝宏瀾（大陸）等。



“金門書展”於2005年7月在金門開啟破冰之旅，是大陸書業第一次在台澎金馬地區開展展銷活動，2009年拓展到澎湖舉辦，2010年開始在台灣本島舉行書展，扣除2007、2020兩年沒有舉辦，2026年是自從2005年金門書展舉辦以來的第20屆，自2010年開始在本島舉辦的第15屆。



展銷會除了邀請兩岸出版業者上台分享行業經驗，還特地將來自大陸與台灣的出版書籍陳列展示，另外也帶來近年來十分受到消費者喜愛的文創商品，從文房四寶，筆、墨、紙、硯，到玻璃杯、瓷器茶具展現傳統文化的新生命。



另外針對近年來因科技發展改變了閱聽人的閱讀方式，展會中還介紹了海峽出版發行集團打造的“雲書館 數智學習平台”項目、“中國中藥知識港”、以及“閩台生態文化資源數據庫”也吸引不少台灣讀者駐足瀏覽。