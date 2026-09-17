關注：藍大咖陸續被抓　大罷免2.0真來了

謝典霖因在議會餐宴涉及賄選，與父母經檢察官訊問後，一家三人17日當庭遭逮捕。（取自謝典霖臉書） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）今年年底選舉，因為綠營創造出沈伯洋“洋流”，加上最近民進黨對手陣營陷入賄選等司法偵辦案件，這一系列的手法，真的像極了去年大罷免。但今年的選舉對民進黨更加重要，這兩手操作模式，可能會比去年大罷免更加激烈。



綠營操作台北市長參選人沈伯洋“洋流”造勢，藍營則質疑，如果沈伯洋的“洋流”有如韓國瑜當年參選高雄市長的“韓流”，那應該是“洋流”蔓延至全台。沒想到這就來了，民進黨各縣市參選人紛紛要與沈伯洋同台，首先就是新潮流的參選人，包括桃園市長參選人黃世杰、高雄市長參選人賴瑞隆、台中市長參選人何欣純等，綠營要營造“洋流”流向全台。



而操作沈伯洋選情與去年對藍委提出大罷免的是同一批人，以聯華電子前任董事長曹興誠為主，因此，幫沈伯洋助選的模式與去年大罷免手法也相同。加上去年大罷免結果，連一位藍委都沒有罷免成功，這些參與大罷免的支持者，勢必要找出情緒出口。11月28日這場九合一選舉，必比去年大罷免更加激烈。



另一方面，去年大罷免期間，司法偵辦的案件主要集中在罷免連署是否涉及偽造、冒用個資、死亡者連署，以及公務員是否違法查詢戶籍資料等。許多藍營的黨部主委、幹部，像是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等，遭到羈押，被質疑小案卻用重刑對待，有濫押之虞。甚至辦到現在，許多案件在一審多是輕刑，且多數判處緩刑，還有不起訴等結案。



雖然選後可還給當事人清白，但在大罷免期間卻造成藍營寒蟬效應。



這次選舉司法案件也開始頻繁偵辦，尤其是民進黨的選舉對手，包括中國國民黨台東縣長參選人吳秀華家族涉農地弊案遭偵辦，其家族成員為前縣長吳俊立。現在連彰化縣議會議長謝典霖、父親謝新隆與母親鄭汝芬等，也因涉及賄選遭到聲押。謝家在地方勢力深厚，能左右彰化縣長選舉。當時藍委謝衣鳳想參選縣長時，家族就曾經提出擔憂被司法偵辦，想不到一語成讖。



謝家陷入司法案件，不只影響年底縣長選舉，因謝典霖也在布局議長寶座，背負著賄選案件，可能還能選上議員，但會影響爭取議長。加上此案指控者吳音寧，過去代表民進黨參選過“立委”，對戰謝衣鳳，應該會在下次“立委”選舉繼續爭取。檢調偵辦此案，恐影響未來多項選舉。

