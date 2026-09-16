張國葆：美伊戰爭變經濟問題　特朗普難收拾

台灣前駐以色列代表張國葆。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月18日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普近日稱美伊戰爭可望在美國期中選舉前結束。台灣前駐以色列代表張國葆接受中評社訪問表示，美伊戰爭已變成全球經濟問題，特朗普很難收拾，現在只能看年底美國期中選舉，若共和黨大敗，才有可能結束戰爭。



張國葆，美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，歷任海基會副處長、“行政院新聞局”新聞處長、馬政府時期“總統府”機要室主任、“總統府”第三局局長兼大禮官、台駐希臘代表處代表、台“外交部國際傳播司長”、台駐以色列代表處代表，2021年卸任。



張國葆認為，美伊戰爭已從戰爭問題變成經濟問題，能源危機已對全球經濟造成影響，美國現在雖然很後悔被以色列帶入這場戰爭，但已經來不及了，軍費一直在燒，但仍無法攻下伊朗，除非派出地面部隊才有可能結束戰爭，但美國也不敢這麼做。



他強調，現在只能寄望以色列10月選舉和美國11月期中選舉，若以色列總理內塔尼亞胡下台，美國共和黨又大敗，或許才有機會真正結束美伊戰爭，所以年底可能才會是美伊戰爭的轉類點。



張國葆提到，美伊戰爭之所以會打起來，主因是對以色列造成嚴重威脅的3個組織，包括哈瑪斯、真主黨、胡塞武裝的武器全都是由伊朗所提供，以色列因此和伊朗結下深仇大恨，而伊朗近年在發展核子武器，以色列因此一直想消滅伊朗，但卻又沒有能力，因此就聯合美國來攻打伊朗。

