蘇起：伊朗戰事拖太久　美抗中保台主張退潮

前國安會秘書長蘇起。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）有華府智庫近期主張美軍應逐步由第一島鏈後撤至第二島鏈，甚至不直接介入台海戰爭，引發關注。台北論壇基金會榮譽董事長、前“國安會秘書長”蘇起17日在一場論壇上表示，目前美國建制派“抗中保台”仍是主流，但比例正在降低，而且速度比他原先預期還快。



蘇起說，他年初觀察大約是7比3，7是抗中保台聲音，3是戰略收縮，如今已慢慢接近6比4，戰略收縮的聲音正在增加。



李國鼎科技發展基金會17日下午舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題，邀請蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等重量級學者，解析美中競爭新格局與台灣在變局中的自處之道。



論壇中也安排由李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持綜合座談，邀請蘇起、吳玉山等共同與談。



黃齊元提到，華府智庫“國防優先基金會”（Defense Priorities）最新報告主張，美國應逐步將亞洲軍事重心由第一島鏈後撤至第二島鏈，甚至不直接介入台海戰爭，美國對台政策是否可能從過去的“戰略模糊”，轉變為更清晰的“不介入”。



蘇起對此回應說，不能“看風就是雨”，必須全面觀察美國內部變化，目前美國建制派主張“抗中保台”的仍是主流，但比例確實在降低，而且“好像速度比我預期、原來想的要快”。他說，年初時自己的觀察大約是7比3，如今已逐漸接近6比4，其中六成是較傾向“抗中保台”的建制派，另外約四成則逐漸傾向戰略收縮，認為台海問題“不關我的事”。



蘇起分析，主要原因是伊朗戰事拖得愈久，美國軍事弱點就暴露得愈多，加上美國外債持續增加、通膨及內部問題累積，都會讓支持戰略收縮的人增加，原來的建制派撐不下去了，這是目前正在發生的變化。