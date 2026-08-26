杜聖聰盤點台灣政治網紅　唯韓國瑜能大復活

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）針對台灣政治網紅生態，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，唯一流量流失後又爬起來的衹有中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，而近十年來包括陳之漢（館長）、朱學恒、焦糖哥哥流量都有流失，不復高峰盛況。近年綠營資源多，傾綠網紅初期生存率較高，但IP壽命有限，網民或觀眾又有“審美疲勞”、喜新厭舊，有多少人能一路長紅？



杜聖聰進一步分析，韓國瑜能夠重新火起來，是因為當了院長，轉移到第二戰場時擁有政治高度，又有新的資源可以調動，因此滿血復活圈粉，但即便如此，韓粉終究不能與2018年、2019年時期相比。



杜聖聰說，他較看好近年崛起的Cheap（鄭才暐）、歷史哥等政治網紅，因為這些IP有個人專業、長論述等硬實力，也願意閱讀資料、消化資訊言之有物，生存的肌耐力就比較好。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，中央廣播電台採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰接受中評社訪問時表示，數位“滑”世代網紅的顏值、口條是基本款，但最重要的是必須要有個人特質，網紅也會有越來越老、觀眾審美疲勞的問題，在“多屏時代”要民眾收看一個頻道、一個節目，勢必得“話說得越來越辛辣、講得越來越極端”，所有的資訊都去中心化、去脈絡化，也造成政治網紅越講越辛辣、越極端。



杜聖聰說，而電視台為了收視率也在改變經營風格，電視台最大的獲利是收視率與廣告，因此必須要有充沛的流量支持，行為決策也會與網紅的模式趨同，這是無論親藍或親綠的電視台都會面臨的問題，過去政論節目需要龐大團隊針對資訊抽絲剝繭、掰碎，好讓節目主持人吸收、言之有物，但這套經營邏輯現在已被掏空。



杜聖聰指出，近十年來隕落的政治網紅包括朱學恒、邱毅、翁達瑞、焦糖哥哥、八炯、“館長”陳之漢、愛莉莎莎、統神，這些網紅流量流失，沒有過去鼎盛時期那麼高峰，但依然有客群，他們的客群之所以會流失，大多是因為突發危機事件，或者是立場明顯轉換。網紅IP的價值猶如人的生老病死，本就有周期，不太可能一路紅到底，台灣政治網紅唯一消風後又爬起來的衹有韓國瑜。



近年竄起的政治網紅有哪些？有什麼特質？



杜聖聰說，近幾年竄起的政治網紅，YouTube包括Cheap163萬粉、志祺七七169萬粉、百靈果102萬粉、波特王101萬粉、歷史哥51.5萬粉，這些政治網紅崛起的原因是有個人風格的“長論述”能力，有的人甚至不露臉、不露身材，衹有靠著長論述的能力才有辦法經得起壓力測試，要堅持原本的人設立場，又要與時俱進言之有物，難度非常高。



杜聖聰認為，其他的政治網紅，雖然可能一時擁有高流量，但要長時間維持很不容易，若大部分時間都拿來直播，在資料閱讀時間少的情況下，若沒有龐大團隊協助剖析資料、吸收，直播談話很可能就說錯話，損傷到個人品牌公信力。



政治立場傾綠的政治網紅，會否較容易生存？



杜聖聰指出，親綠的網紅在初期可能在資源上比較多，比較容易生存，但數位時代有激情化、兩極化的現象，擁有話語權的一定都是鷹派，若沒有按照綠營主旋律，很快就會被甩拋出去。IP的壽命有限，可是政治網紅萬裡挑一，網民或觀眾又有“審美疲勞”、喜新厭舊。又有多少人能被挑上？收視能一路長紅？



杜聖聰表示，Cheap、歷史哥雖然是比較反綠的政治網紅，令人看好的原因是這些網紅有自己的內容、願意閱讀資料與時俱進，或背後團隊有一套機制去消化資訊，有讀書就會有個人的質感、視野，說的東西就會不一樣，網紅生存的肌耐力就會比較好。