蘇起：台灣虛耗十年　已沒實力和大陸談

前國安會秘書長蘇起對台灣的未來頗悲觀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）台北論壇基金會榮譽董事長、前“國安會秘書長”蘇起17日在一場論壇上表示，現在的世界已重新回到講求實力的現實主義，甚至是“叢林時代”，但台灣過去10年卻陷入藍綠內鬥，將原本擁有的實力一路虛耗掉。



蘇起發言時連續兩次強調，“我為什麼悲觀？因為台灣沒有實力了！”10年前台灣還有實力，如今面對快速崛起的大陸，已失去足夠的籌碼去和大陸談了。



李國鼎科技發展基金會17日下午舉辦“2026國鼎地緣政治論壇”，以“美中關係的共存、衝突與新秩序”為主題，邀請蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等重量級學者，解析美中競爭新格局與台灣在變局中的自處之道。



論壇中也安排由李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持綜合座談，邀請蘇起、吳玉山及《天下雜誌》資深研究主編辜樹仁共同與談。



現場有與會者詢問，既然統一沒有人證明一定是壞事，台灣能否從較樂觀角度思考兩岸未來，甚至在2026年提出新的“26共識”，以“一中表憲”為概念，主動向大陸提出對台灣最有利的方案？



身為“九二共識”名詞創造者的蘇起回應說，他現在對創造這類政治名詞已沒有太大興趣，九二共識雖是他提出的，但後來能夠成為國共兩邊的共識，真正關鍵並不是這四個字本身，而是當時國共之間建立了一定程度的互信。



蘇起說，因此現在應該做的是“政治的努力”，重建互信，而非不斷思考新的政治名詞，不能以為想出一個名詞，就能像“阿里巴巴開門”一樣，門自然就會打開，“沒有這樣子的東西可以讓你開”。