福建海峽出版黃珊珊：兩岸文化傳播是講生活

福建海峽文藝出版社副社長兼副總編輯黃珊珊。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月18日電（記者 莊亦軒）海峽文藝出版社出版的《打開福建》在2026“書香寶島行”圖書與版權展銷會台北站展出。福建海峽文藝出版社副社長兼副總編輯黃珊珊接受中評社專訪表示，兩岸出版融合的最高境界是“自然共鳴”，《打開福建》呈現的“閩山閩水”，都證明兩岸同胞生活底色與精神信仰從未分開，期盼透過源源不斷的原創，讓單向閱讀變成雙向交流。



談到推出《打開福建》的心路歷程，黃珊珊表示，她家書櫃珍藏著台灣經典的讀物《傳家：中國人的生活智慧》，但她笑著說直到最近她才第一次讀完。這套書由一位台灣母親以溫柔筆觸記錄歲時節氣、飲食、禮儀與家風，沒有宏大敘事與高深理論，卻深深觸動人心。



她指出，《傳家》之所以能跨越海峽打動無數讀者，正在於春節年味、端午習俗、中秋月色與勤儉家風是兩岸民眾共同熟悉的記憶，展現出“同根同源、同風同俗、同心同脈”的中華文化本源，也啟發她對兩岸出版融合的思考。



針對《打開福建》，黃珊珊說，這是福建第一套以文化散文書寫八閩（福建省別稱）的大型地域文化叢書，第一輯共十卷，涵蓋福建九市一區，福州、廈門、莆田、三名、泉州、漳州、南平、龍岩、寧德、平潭，若說《傳家》展現了中華生活美學，《打開福建》則是為兩岸同胞打開一扇看得見、摸得著、走得進來的鄉情窗口，書寫專屬閩台間的地緣、血緣、文緣與情緣。



台灣多數人的祖籍都來自福建，她提到，像是共同的媽祖信仰、閩南方言、飲食習慣，這些福建的文化風土同樣深深扎根在台灣民間。許多台灣青年的認知或許始自宏大概念，但在真正能落地、共情的卻是在福建的山海風物、民俗故事。



“最好的兩岸文化傳播，不是講道理，是講生活。”黃珊珊表示，生活化、場景化、情感化的內容，最容易跨越海峽打動一般人，尤其能夠打動兩岸青年。



《打開福建》正是從生活切入，她指出，《泉州卷》回顧先賢渡海壯舉，《漳州卷》記錄開漳聖王信仰隨先民跨海扎根，《龍巖卷》寫出客家先民自石壁村祖地遷徙入台，再加上《莆田卷》等詳述的媽祖、送王船等共同信仰紐帶，都是以真實風俗、歷史講述兩岸同根的源流。