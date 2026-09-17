吳玉山：特朗普絕對不會來幫忙“台獨”打仗

“中研院”院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）“中研院”院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山17日在“2026國鼎地緣政治論壇”上表示，美國總統特朗普重視的是現實利益與力量，不喜歡盟友只用民主黨式的民主、人權等價值語言，台灣若持續只向特朗普強調民主價值，恰恰是特朗普最討厭透的。另外，特朗普也絕對不會為“台獨”而遠從9500英里外來幫忙打仗。



李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會及長風文教基金會協辦的“2026國鼎地緣政治論壇”17日下午在台大醫院國際會議中心舉行。



“中研院”院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山表示，特朗普雖把中國視為競爭對手，但另一方面也常批評美國盟友占美國便宜，特朗普並不會因一個國家是民主盟友，就接受美國長期承受貿易逆差或付出龐大安全成本；若盟友只用民主、人權、西方價值等理由要求美國支持，卻被特朗普認為損害美國利益，反而可能引起特朗普反感。



吳玉山說，台灣“外交部”至今仍經常向美方強調台美共享民主等價值，“我就很著急”，因為特朗普可能認為這是在講民主黨式的語言，“特朗普討厭透了”，要理解特朗普不能只從傳統美國自由主義外交出發，而應注意特朗普強調力量、利益與交易的現實主義傾向。



他分析，美國外交傳統原本就存在理想主義與現實主義的擺盪，特朗普則更加突出赤裸的現實利益，特朗普對加拿大、墨西哥及格陵蘭等議題高度關注，反映特朗普對美洲及美國直接利益的重視，在美國相對國力下降、全球介入成本升高的情況下，美國對海外軍事介入也會更加謹慎。



談到台海，吳玉山表示，隨著中國大陸軍力持續增長，美國介入台海衝突的相對成本愈來愈高，但這並不等於美國就此放棄“抗中保台”，也不能推論解放軍因此就一定會採取軍事行動，真正重要的是中美軍力平衡的變化，以及美國如何運用戰略模糊同時嚇阻兩岸。



吳玉山指出，特朗普被問到台海若發生危機美國會怎麼做時，一直不願給出明確答案，這是刻意維持戰略模糊，“即使美國不想介入台海戰爭也不能講”，否則一旦中國大陸確信美國不會介入，反而可能削弱嚇阻效果。