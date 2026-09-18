彰化民進黨穩贏為何動手？郭正亮：很奇怪

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆、其母鄭汝芬等5人疑涉賄選案，彰檢認為案情重大向法院聲押，案經彰化地方法院漏夜偵訊，謝新隆、謝典霖先後遭法院裁定羈押並禁止通信接見，鄭汝芬訊後以新台幣100萬元交保。前“立委”郭正亮表示，他很少看到議長賄選在選前被抓的。況且彰化，大家不是都理解為民進黨穩贏的，這個時候動手？真的很奇怪。



郭正亮17日在《亮話天下》網路直播節目中表示，下午開羈押庭、怎麼那麼急，不覺得這很怪嗎？因為下禮拜三，他要跟助選團，還有國民黨、台灣民眾黨的主席都要去彰化造勢，就在彰化市的聖安宮。民進黨不是一天到晚在講彰化遙遙領先，國民黨破局。為何還要那麼緊張，來抓議長賄選，況且是選前就抓。他很少看到議長賄選，在選前被抓的。難道怕謝家動員，但國民黨“立委”謝衣鳳並沒有參選。



郭正亮指出，這兩個月來，國民黨各種力量都在做整合。民進黨陳素月跟“立委”黃秀芳一定要合作，連無黨籍前彰化市長邱建富跳出來參選，就是因為陳素月不強，不然邱建富怎麼會參選。



郭正亮續指，過去國民黨彰化縣長王惠美能選上縣長，都是靠國民黨彰化縣黨部主委蕭景、彰化謝家、紅派等各個地方派系大佬全力整合。現在王惠美反過來不願配合，導致謝家與其他地方派系乾脆也不理她，各走各的路，藍營基層形同散沙。正因為被看衰整合失敗，藍營內部包括國民黨主席鄭麗文、蕭景田等人在這兩個月內拼命奔走，試圖把大家“兜”在一起，希望能夠挽回頹勢。



郭正亮說，沒想到，司法系統這麼早就出手，還是出手彰化，彰化大家不是都理解為民進黨穩贏的，為何這個時候動手？難道是怕謝家幫國民黨彰化縣長參選人魏平政動員嗎？真的很奇怪。難道民進黨緊張到不讓謝家動員？人家當然會做這樣的理解。