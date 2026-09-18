媒體人指柯志恩明天鳳山場塞滿人　直接贏了

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦首場大型造勢，邀請國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川站台。(照片：柯志恩臉書) 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆19日邀請同黨台北市長參選人沈伯洋南下助選。(照片：賴瑞隆臉書) 中評社台北9月18日電／中國國民黨高雄市長參選人柯志恩19日將在鳳山舉辦首場大型造勢，邀請國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川站台。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也在同一天邀請同黨台北市長參選人沈伯洋南下助選，雙方陣營同拼“北高連線”。對此，媒體人羅旺哲指出，藍軍若塞滿鳳山場地，柯志恩直接贏了。



羅旺哲17日在《國民開小會》節目表示，目前看來，19日藍綠的北高參選人都合體，絕對是觀察的指標，而且是重中之重。2018年韓國瑜氣勢之所以能扶搖直上，第一場大造勢是關鍵。王金平現在是柯志恩競選總部主委，他在地方上絕對是喊水會結凍，重點是來了兩咖大咖的政治人物，李四川、蔣萬安。他之前就講過，最期待的就是北高夢幻連動。



羅旺哲強調，這種串聯的感覺，會讓很多藍軍的士氣為之大振！尤其是李四川跟柯志恩，蔣萬安他不擔心，李四川有點苦於沒有新聞版面，有點苦戰，試想前副市長李四川到了高雄，路平燈亮水溝通，高雄市民對李四川有那個情感在。一連動起來，不得了，柯志恩的形象，加上李四川會做事，再加上蔣萬安的光環，919絕對是藍軍監測高雄有沒有機會翻轉的關鍵指標。



羅旺哲指出，有幾個指標是最重要的，一是看每個支持者站出來的那個神情，被動員的，跟自願來的，那是有差的！當年他跑韓流，看到每個人是面帶微笑、充滿希望的感覺。柯志恩上周民調翻轉，賴瑞隆的確有被前幾波高雄大雨、淹水傷到，如果三山造勢再起來的話，柯志恩的選情應該會非常樂觀。而賴瑞隆有點在跟風柯志恩，柯志恩做什麼他就要做什麼，處於被動。



羅旺哲提到，賴瑞隆以前哪有在走街頭？他有壓力在，從兩方的動作看，非常接近、有得拚。賴瑞隆邀了沈伯洋來，話題會不會在沈伯洋身上？如果青鳥都沒出來挺，那怎麼選下去？所以賴要找沈合體造勢。



羅旺哲表示，現在藍營在高雄這一局是大團結，應該是繼韓流之後，國民黨在高雄最團結的一次。實話說，如果對手是邱議瑩，會比較難選，這的確是柯志恩抓到的一個chance（機會）。鳳山西站旁那塊空地確實幅員廣大，如果滿了，“那直接贏了！”