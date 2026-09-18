謝典霖涉賄羈押禁見　羅旺哲嘆：他太天真了

彰化縣議會議長謝典霖。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆、其母鄭汝芬等5人疑涉賄選案，彰化地檢署認為案情重大向法院聲押，案經彰化地方法院漏夜偵訊，謝新隆、謝典霖先後遭法院裁定羈押並禁止通信接見，鄭汝芬訊後以新台幣100萬元交保。媒體人羅旺哲17日在政論節目表示，謝典霖當時說，謝家出來選縣長的話，擔心被司法追殺，結果現在沒出來選，人家照樣沒給你好臉色，所以他只能說，謝典霖太天真了。



謝典霖今年參選議員連任，並且佈局議長選舉。



羅旺哲17日在政論節目《大新聞大爆卦 》表示，當時謝典霖不斷跟黨中央喊話，說謝家出來選縣長的話，擔心被政治追殺、司法追殺，結果現在沒出來選，人家照樣沒給你好臉色。所以他只能說，謝典霖太天真了。如果當時大家有講好這一局的話，反而搞不好不會出現這樣的破口，如果當時國民黨籍“立委”謝衣鳳出來選，謝家全力支持 ，民進黨搞不好覺得謝家看起來大團結，他們在彰化可能討不了好便宜，就不會針對彰化了。



羅旺哲說，謝典霖這一點確實有問題，在議會席開這麼多桌，當時政治判斷失準，民進黨不會對你仁慈。



羅旺哲質疑，這些人都是地方有頭有臉的人物，會不會也藉此抓這些人來斷地方的樁腳，斷掉地方的一些連結，讓那些人不動，包括縣長、議長，民進黨就可以接收這一派 。而這些人被查，他們敢說支持國民黨嗎？或是支持國民黨彰化縣長參選人魏平政嗎？一定會有壓力。這一招恐怖的地方在後面，謝典霖沒有差，有可能關一下，或是繳幾個罰金，就這樣結束了，他們不缺錢，所以對他們沒差；重點是，接下來藍營在這個地方的政治生命，有可能被斷了，這才是最大問題。