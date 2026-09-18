阻斷“洋流”　蔣萬安須奪回話語權　

國民黨籍台北市長蔣萬安出席17日市政活動。（中評社 資料照） 民進黨台北市長參選人沈伯洋。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安爭取連任，民進黨為助攻自家參選人沈伯洋，不僅“全黨監督一人”，更持續攻擊蔣的家人。而最近沈伯洋密集掃街，營造出“洋流”破圈氛圍。對此，藍營人士分析，蔣萬安若想突圍，勢必要奪回“發球權”轉守為攻，催出藍營選民危機感，才不會讓支持者認為穩贏而不出門投票，甚至連帶影響議員選情。



《中國時報》分析指出，綠營對蔣萬安持續發動攻勢，從鼠患燃起戰火，再以內湖積淹水、砍樹議題質疑台北市府施政，甚至從兒虐、食安、高雄前鎮漁港改建、敬老卡點數等議題，頻以“凡事問萬安”打選戰，近期更把攻擊力道擴及蔣家人，不僅質疑蔣萬安之子錄取國際交換生，更有人翻出其妻參加APEC活動演講時稱“I’m from Chinese Taipei”的影片，批評矮化國格，豈料“勞動部長”洪申翰也說APEC正式會員名稱確實是Chinese Taipei。



綠營也重啟“蔣家血緣”戰術，要求蔣萬安接受DNA檢驗，網路上更充斥著惡意修圖的對比照。



雖然蔣萬安對攻擊皆逐一解釋、回答，但藍營人士憂心，綠營不只在政治議題上猛攻，也同步在市政層面展開攻勢，讓蔣萬安不斷被動面對綠營主攻話題，卻鮮少發動攻擊，導致似乎陷入防守態勢。



外界認為蔣萬安掌握執政優勢，尋求連任應毫無懸念，但藍營人士認為，因為蔣甚少主動出擊、攻擊力道不足，選戰一旦沒有激出支持者熱情、支持者又認為穩上不出門投票，恐怕不只影響蔣萬安自己，也可能波及藍營議員選情。



綠營積極為沈伯洋開新路，日前接受媒體人王偉忠節目專訪，引起熱議，影片更迅速衝破百萬觀看人次，跨越傳統綠藍陣營同溫層的企圖心相當明顯。



此外，民進黨和沈伯洋團隊鼓吹出一股“洋流”，營造出“破圈”效應，雖然遭外界質疑不論是夜市、市場、宮廟的人流，都是同一批人來來去去，事實上只是在“繞圈”，但不可諱言，這樣的“熱絡”景象已讓不少人相信沈伯洋氣勢被拉起。



有藍營議員示警，沈伯洋開設“市長你給我聽好了”數位平台，直接蒐集民意，頻繁參加各大節目，提高個人能見度、正面形象、創造話題討論，翻轉以往衹有“抗中保台”的人設，近期確實拉攏不少憑感覺支持的民眾。



面對綠營多管齊下夾擊，蔣萬安若仍採“冷處理”態度，恐難以維持高聲量與主動話語權，必須在議會總質詢後迅速切換至選戰模式，加大力度宣傳讓市民有感的政績、主動對決政策，才能拿回發球權，衝高投票率並穩住領先優勢，鎖定勝局。