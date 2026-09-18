退役艦贈菲律賓　藍：保證不對台漁船開火？

藍委馬文君。（中評社 資料照） 台灣將致贈除役的海巡艦“金門艦”給菲律賓。（“海巡署”提供資料照） 中評社台北9月18日電／台灣將致贈除役的海巡艦“金門艦”給菲律賓，中國國民黨籍“立委”馬文君表示，日本與菲律賓今年5月啟動專屬經濟海域畫界談判，範圍與台灣東部經濟海域高度重疊，台灣卻未能參與。如今“海巡署”一艘500噸級退役艦艇正在高雄港整修，未來將致贈菲律賓，甚至已登記為菲國執法船，政府應向人民說明相關考量。



藍委馬文君指出，2013年“廣大興28號”事件中，菲律賓公務船曾對台灣漁船開槍，造成漁民死亡。這艘退役艦過去曾在台菲海域爭議期間執行護漁任務，與菲國海巡對峙約3小時。如今整修後交給菲律賓，她質疑“賴政府”能否確保船艦未來不會被派往台菲重疊海域，甚至用於驅趕或查扣台灣漁船。



馬文君續指，今年5月，日本與菲律賓啟動專屬經濟海域劃界談判，劃界範圍與台灣東部經濟海域高度重疊，卻將台灣排除在外，這攸關國家“主權”與漁民生計，台灣卻連談判桌都上不去。如今，人家忙著瓜分台灣的海域，“賴政府”竟忙著替菲律賓修船、送船。



馬文君表示，菲律賓並非台灣邦交國，且雙方長期存在漁權及海域執法爭議，不能單以過去致贈“友邦”船艇的案例“援例辦理”。她質疑，船艦整修、測試及移交費用究竟由誰負擔，相關預算編列、決策及公有資產處分程序為何，應該交代清楚。若有援贈條件及使用限制，也應公開說明。



馬文君強調，國際合作並非不可行，但政府必須兼顧國家資產與漁民權益，說明台菲合作具體內容及透過此次援贈獲得哪些合作成果。



“海巡署”17日強調，該艦未來成為菲國執法船後，絕對不會用在台灣漁民身上。以往達到使用年限的巡防艦艇除役後，多數會依相關程序經公開拍賣，最後變成廢鐵拆解處理。不過這次金門艦除役後，並未立即辦理拍賣流程，是由外交體系出面與菲律賓政府交涉，決定將移交給菲方。



“海巡署”說明，台灣海巡在國際交流事務上長期與多國保持密切合作關係，過去幾年來曾多次致贈船艇給馬紹爾群島、帛琉以及吐瓦魯等友好國家，以此持續深化雙邊的友好合作關係，這次將退役的金門艦轉交給菲律賓，同樣是援引過去的成功先例來辦理。