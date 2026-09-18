沈伯洋喊重現明治橋　徐宗懋：日根本不重視

台北中山橋又名明治橋，19世紀至今經過二度改建，第二代橋體屬歐美早期建築風格，現拆除後保存在基隆河畔。(照片：台北市文獻會提供) 中評社台北9月18日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日時指出，拆除至今仍未重組的明治橋（中山橋）應該蓋回來，並主張台北須保存自己的城市記憶。不過，資深媒體人徐宗懋17日在臉書發文指出，日本明治時代崇尚西方，將位於東京的日本橋改建為仿洋西式橋樑，但日本人對這種橋樑，並沒有真正的感情，甚至認為是“景觀破壞者”，根本不重視這些仿洋山寨橋樑。



徐宗懋提到，日本近代歷史，由於明治時代崇尚西方，將位於東京的日本橋改建為仿洋西式橋樑，1911年舉行開通典禮。另外也在朝鮮、滿州，甚至台北興建這類橋樑。



徐宗懋表示，日本人對這種缺乏日本傳統元素的橋樑，並沒有真正的感情。二戰結束後，日本拆掉或改建這樣仿洋建築超過100座以上，並沒有遭遇輿論的阻力。為了交通緣故，甚至將高架橋穿越日本橋。



徐宗懋引述日本建築界的看法，認為1911年完工的文藝復興式石造日本橋，本身就是“景觀破壞者”，與周邊江戶時代留下來的重厚木造“關東町家”街景完全格格不入，在當時被罵是“破壞江戶景觀的歐化怪獸”。



徐宗懋還提到，日本建築界與歷史學者呼籲，真正的城市美學，是學會與自己的歷史傷痕和奮鬥痕跡共存。1964年落成的首都高架橋，才是日本高度經濟成長時代不可抹滅的紀念碑。



徐宗懋說，近年台灣戀殖者形容“明治橋”是台灣史上最美麗的橋，甚至是世界上最美麗的橋，完全不知道日本根本不重視這些仿洋山寨橋樑。