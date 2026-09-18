小笠原：抗中保台邊際效應降　賴不得不謹慎

日本政治學者小笠原欣幸分析2026台灣地方選舉。(照片：Yoshiyuki Ogasawara 臉書) 中評社台北9月18日電／年底地方選戰愈趨激烈，日本政治學者、新竹清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸17日在臉書發文分析民進黨主席賴清德與中國國民黨主席鄭麗文在本次選戰的角色。他指出，兩位黨主席必須鞏固自己基本盤，同時要擴大中間選民的支持，在最後階段所扮演的角色極為關鍵。



小笠原欣幸認為，兩位黨主席屬於意識形態鮮明的人。賴清德傾向“台灣獨立”的理念，但採取務實的維持現狀路線。對中政策是兩大黨的立場差距最大的議題。民進黨想要的是以“抗中保台”的口號主導選戰。但“抗中保台”對於選舉的邊際效應逐漸下降，加上大罷免大失敗的教訓，賴清德也不得不採取謹慎的態度。



他強調，各縣市的勝敗當然要關注，但不只席次，兩大黨的全台總得票數和得票率也非常重要，將直接影響到2028選舉的布局。若是民進黨除了目前的5縣市可再拿下3、4縣市，且能在新北市勝選，就算是民進黨“大贏”，賴清德連任的看好度也會大幅上升。



針對“兩大黨主席在今年選戰中所扮演的角色”，小笠原欣幸指出，賴清德主席、鄭麗文主席當然需要勝利極大化，但由於兩黨出發點不同，兩位主席的策略也不同。因為上次九合一選舉產生非常明確的勝負結果，使兩大黨帶著頗有“衛冕冠軍”與“挑戰者”的角色。



小笠原欣幸分析，先看作為“挑戰者”民進黨的部署。民進黨這次開始部署很早，其實去年早就開始，應該是部署最早一次的地方選舉。背後有賴主席對於4年前蔡英文主席時期部署較晚導致不利的考量。賴在預料競爭激烈的地方，主導提早舉辦初選或者提早徵召，例如台南市、高雄市、彰化縣等，有利於確保充分時間彌補黨內撕裂、整隊，這符合“挑戰者”的策略。



國民黨主席鄭麗文則是由前主席朱立倫繼承“衛冕冠軍”的有利出發點，但也想要突出自己的角色。因為鄭麗文不算精通地方黨務的人，優先考量是避免派系內鬥，提名過程也儘量透過派系協調。雖然大部分縣市算是順利部署，但難免出現協調不順利，或初選太激烈的地方，那就是彰化縣和新竹縣，看似鄭麗文中央主導力相對有限，這或許引起一些雜音。



小笠原欣幸也指出，鄭麗文強調中國認同，與中國對話的重要性，也與中國領導人會面，應該可以說是歷任黨主席中，對中國共產黨態度最為友善的黨主席。雖然親中立場有洪秀柱前主席的例子，但洪秀柱是由補選選出來的主席，也沒有主導大型選戰。鄭麗文想要的是以正面提出“中國認同”、“一個中國”、“反對台獨”主導選戰，鄭看似敢於採取這樣的態度。



小笠原欣幸強調，台灣的選民結構比較複雜：藍綠兩邊都有固定支持者，他們對於黨的候選人，不管是誰，都一定會投，但中間也有看情況投給不同黨派的選民。強調意識形態未必能夠增加得票，僅能鞏固既有基本盤而已。然而，若未能夠訴求理念，固定支持者的熱度不會熱起來，這樣選戰氛圍會很冷，冷到不行。



小笠原欣幸指出，台灣的地方選舉中被重視的議題是，包括地方建設、地方經濟、交通、環境、少子高齡化等生活相關的議題，以及候選人本身的治理能力。很多縣市因為中間選民的這種投票行為，常常出現鐘擺效應。



小笠原欣幸表示，兩位黨主席必須一方面要鞏固自己基本盤，另一方面要擴大中間選民的支持，需要微妙和精準的策略。如何展開全台性的宣傳戰（空戰）以及與各縣市候選人特色密切的拉票活動（陸戰），將左右兩個陣營的成敗。最後階段兩位黨主席扮演的角色極為關鍵，也勢必成為海外媒體關注的焦點。

