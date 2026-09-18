抗議為台積電量身打造園區　環團疾呼救草鴞

環團召開“南科沙崙園區案選址不當 台積電恐淪滅草鴞共犯”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 淨竹文教基金會董事長林聖崇。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月18日電（記者 莊亦軒）台“環境部”18日召開台南科學園區沙崙園區二階環評範疇界定會議，監督施政聯盟等團體在台“環境部”前抗議政府為“護國神山”台積電量身打造沙崙園區，使一級保育類東方草鴞棲息地破碎不連貫，陷入滅絕危機。



監督施政聯盟18日上午在“環境部”前召開“南科沙崙園區案選址不當 台積電恐淪滅草鴞共犯”記者會，出席的有台灣濕地保育聯盟理事長謝宜臻、蘋果鳥里山保育基金會籌備處代表人曾瀧永、淨竹文教基金會董事長林聖崇、監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠、看守台灣協會秘書長謝和霖、台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰、監督施政聯盟執行長許心欣、大地心環境關懷協會秘書長徐宛鈴、台灣樹人會秘書長潘翰疆。



台南科學園區沙崙園區（南科四期）總開發面積約531公頃，規劃約200公頃產業用地主要供台積電建廠，預計最快於2027年第三季完成二階環評並交地，主力推動次世代1奈米等超先進製程。



地球公民基金會等環保團體17日指出，沙崙園區一年耗電最高可達237億度，已超越新北市整年度的用電量。



東方草鴞是台灣唯一在地面草叢棲息與築巢的貓頭鷹，是台灣唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，也是台灣12種貓頭鷹中唯一被列為瀕臨絕種的一級保育類動物，全台估計數量不到500隻。



“環境部”18日全天召開南科四期沙崙園區二區環評範疇界定會議，環保團體抗議負責開發的南科管理局選址失當、破壞生態。由於沙崙科學園區是為台積電量身打造，環團也呼籲台積電遵守在2023年提出的《生物多樣性宣言》，朝向“2050年淨零毀林、自然與生物多樣性淨正向影響”的長期目標邁進。



淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，政府規劃的南台灣科技S廊帶，忽視極端氣候下南部供水的脆弱性，應推動“騰籠換鳥”，將高雄林園、大社、仁武等高汙染石化產業退場，將原本石化業耗費的水資源、人力資源轉移給高科技產業。