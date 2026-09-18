李彥秀：特朗普親接機是中美大交易的訊號

藍委李彥秀接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中美峰會下周登場，傳出美國總統特朗普將親赴華盛頓近郊安德魯斯聯合基地，迎接中國國家主席習近平。中國國民黨籍“立委”李彥秀今天受訪時對此表示，如果消息屬實，就是典型“交易型融冰的訊號彈”，也是特朗普標誌性的“個人秀外交”，透過突破外交慣例的高規格動作，在正式談判前先拉高雙方互信，為後續極限施壓或大國交易定調。



外媒報導，美國官員透露，習近平預計美東時間23日下午4時抵達安德魯斯聯合基地，特朗普將出席迎賓儀式並親自在停機坪迎接。特朗普今年5月訪問北京時，習近平並未親自到機場迎接，而是由中國國家副主席韓正接機。



李彥秀今天受訪時對此表示，如果習近平此次回訪美國，由特朗普親自接機，將是相當特殊的禮遇，更是高度精準的“儀式外交”。特朗普藉此向全世界放大兩國元首的私人情誼，美中雙方呈現的不僅是“大國外交”，更是“大人外交”。



李彥秀說，今年5月特朗普訪華，中美定調發展“建設型戰略穩定關係”，但特朗普的政治企圖顯然不僅於此。面對即將到來的期中選舉及地緣政治紛擾，他期待與習近平進行一場大交易，所以接下來的中美關係是否進一步發展值得持續觀察。



她指出，對中國大陸而言，若特朗普親自接機，是“特殊禮遇”與“最大面子”；對美國而言，則是先做足面子、拉高私交，再於實質談判中爭取有利籌碼，包括中美經貿關稅、台灣問題、人工智慧科技管制，以及中東與伊朗局勢等，都可能成為雙方談判焦點。



李彥秀強調，對台灣來說，這也是必須高度關注的訊號，“特朗普親自接機”更可能是中美已取得一定共識後的“甜點”，而非談判桌上的“前菜”。“賴政府”“國安”、外交團隊應儘快掌握中美磋商進度，避免台灣利益在中美“大交易”中受到影響。