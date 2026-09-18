葉元之陪掃街　陳怡君：新北藍白合沒問題

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君送柿子給藍委葉元之象徵“好柿發生”。（中評社 邱筠媜攝） 藍委葉元之、民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月18日電（記者 邱筠媜）新北藍白合作備受矚目，中國國民黨籍“立委”葉元之18日前往中和景新街市場，陪同台灣民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君掃街拜票。陳怡君表示，新北藍白合一直都沒有問題，希望承接葉元之挺過罷免的氣勢，拚下中和一席。



國民黨籍“立委”葉元之18日前往中和景新街市場，陪同民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君掃街拜票，展現藍白合作決心。



陳怡君受訪表示，新北藍白合一直都沒有問題，葉元之是新北的一級戰將，所以她希望自己有一樣的戰鬥力、論述，更希望承接葉元之贏的氣勢，把中和這一席贏下來。



葉元之指出，陳怡君非常熱情，對人也很親切、客氣，她現在都在基層跑這樣是對的。新人比較沒有資源，就多到市場、街上，一步一腳印，爭取民眾認同，他相信這樣民眾會非常感動。陳怡君沒有派系背景，還要請大家多多照顧，因為他也算是市場掛的，所以今天來陪陳怡君掃街，一起來爭取合作。



陳怡君特別準備一份禮物給葉元之，陳怡君說，去年大罷免期間民眾黨全力幫忙國民黨，葉元之被發起罷免行動時的口號是“柿子要挑軟的吃，罷免要找葉元之”，因此今天她送柿子，象徵葉元之挺過罷免，就會“好柿發生”、“柿柿如意”。



上午10點的景新街市場已擠滿買菜、用餐的人潮，陳怡君、葉元之與攤商互動熱絡，也有民眾看到葉元之時直呼“好支持你喔！”



新北市第六選舉區（中和區）市議員應選6席，共有9人登記參選。包含民進黨現任議員張維倩與張嘉玲、民進黨參選人張志豪，綠營3人；國民黨現任議員則有金瑞龍、邱烽堯、游輝冗、陳錦錠等4人、台灣民眾黨參選人陳怡君、無黨籍參選人林達。