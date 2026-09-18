南科沙崙環評　環團批綠藉台積電之名炒地

監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠。（中評社 莊亦軒攝） 監督施政聯盟等團體18日在“環境部”前抗議。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月18日電（記者 莊亦軒）台“環境部”今天上午召開南科四期沙崙園區二階環評範疇界定會議。監督施政聯盟等團體大約10人18日在“環境部”前抗議政府為“護國神山”台積電量身打造台南科學園區沙崙園區，將使一級保育類東方草鴞陷入滅絕危機。監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠怒批，沙崙園區預定地北側還有許多同性質的農田，若將開發案移往北側就可以保留完整的草鴞完整棲地。



陳祺忠譴責民進黨政府利用台積電的名義，到處協作炒地皮。如果要炒地皮就不要說是為了台灣的產業發展。



他批評，如果為了保留草鴞和其他生態完整的基地，沙崙園區未來整體開發應該往北，至於為何園區範圍不一路往西延伸，不就是因為當地有私人農地較難處理，而台糖的沙崙農場屬於台糖所有不需要區段徵收。民進黨政府堅持一定要從沙崙南區開始做，不是為了產業發展，是為了炒地皮大開發在規劃。



南科四期（南部科學園區沙崙園區）選址於台南沙崙農場，因涉及大規模農地開發、一級保育類東方草鴞棲地破壞及巨量水電需求，於2026年5月進入二階環評，同時也因周邊高鐵沙崙特區房價站上每坪新台幣40萬元以上、吸引品牌建商提前購地卡位，引發外界對開發帶動區域炒地與生態毀滅的爭議。



監督施政聯盟18日上午在“環境部”前召開“南科沙崙園區案選址不當，台積電恐淪滅草鴞共犯”記者會，出席的有台灣濕地保護聯盟理事長謝宜臻、蘋果鳥里山保育基金會籌備處代表人曾瀧永、淨竹文教基金會董事長林聖崇、監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠、看守台灣協會秘書長謝和霖、台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰、監督施政聯盟執行長許心欣、大地心環境關懷協會秘書長徐宛鈴、台灣樹人會秘書長潘翰疆。



環保團體抗議沙崙園區選址就在族群數量預估少於500隻的一級保育類動物東方草鴞棲息地上，園區一旦開發將使草鴞棲息地破碎不連貫，並且由於草鴞屬於在地面草叢棲息與築巢的貓頭鷹，因此南科管理局提出的用人工林生態補償實際上可用草地面積不到一成。



陳祺忠在記者會上拿出手板解說沙崙園區其實可以往北移動一些，留下草鴞的完整棲地。