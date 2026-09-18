議員諷賴清德暗戀？盧秀燕：他確實關注我

台中市議員黃馨慧質詢。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員黃馨慧今天在議會質詢指出，最近賴清德勤到地方輔選，但唯獨到台中沒有給建設利多，只是一直批評國民黨籍市長盧秀燕，她說，這種狀態要不是把市長視為競爭者，要不就是“暗戀”人家，問盧秀燕怎麼看？盧秀燕對此笑稱，她不知怎麼評論，但“確實很關注我”，盼賴清德掌握行政資源，能把注意力多放在關心台中的發展。



台中市議會18日進行市政總質詢，黃馨慧質詢時拿出寫有“賴清德暗戀盧秀燕？”的手牌，成為現場焦點。



黃馨慧表示，最近賴清德頻繁造訪台中市，替民進黨市長參選人何欣純助選，但希望對方能事先公布行程，好讓大家“生人迴避”，以免無預警的交通管製造成民眾不便。此外，她注意到，賴每次來台中都只顧著罵盧秀燕與市政府，似乎忘了是來輔選的，導致自家參選人何欣純慘遭邊緣化。



黃馨慧批評，賴清德指責盧秀燕，卻沒想過幫助台中建設發展，台中捷運藍線無法開工明明是“中央”在擋，非洲豬瘟流入台中也是“中央”邊境失守，賴卻不提“中央”的過錯，將責任全推給盧市長，如此針對盧秀燕，她想原因衹有兩個，一是把盧視為未來的競爭者；二就是愛慕者，否則怎會老是跑來台中對盧秀燕念念不忘，實在讓人懷疑賴清德是不是在暗戀盧秀燕？



盧秀燕答詢表示，對於議員提到賴清德對她很感興趣的原因，她無法回答，“但對方確實很關注我”。不過，身為地方首長，她更希望擁有行政權力與總預算分配權的賴清德來台中時，能比照其他縣市，實質關心並協助台中的重大建設。