小綠指妙天宗教政治複合體　盼查獻金流向

台灣前進陣線召開“妙天經驗，新竹實現？妙天宗教政治網絡調查報告”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 時代力量主席王婉諭。（中評社 鄭羿菲攝） 時代力量新竹縣竹北東區議員候選人張育慈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）時代力量主席王婉諭號召小黨組成的“台灣前進陣線”18日公布“妙天宗教政治複合體”系列調查第一波成果，點名中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智、台灣民眾黨新竹市議員參選人李玫等都曾與妙天組織有相關聯性。被詢及是否有民進黨政治人物涉及？王婉諭說，我們沒查到、沒有講，不代表就沒有。



王婉諭強調2個結論，一、宗教信仰沒有問題，應被檢視的是宗教與政治重疊，其角色與資源之間的界線，應受更高程度檢驗。二、政治獻金有公開申報制度，但宗教的透明度往往不夠全面，政治人物背後組織、人脈與資源連結，這些政治人物是否涉及利益衝突，有責任說明。



台灣前進陣線18日上午召開“妙天經驗，新竹實現？妙天宗教政治網絡調查報告”記者會，時力主席王婉諭、時代力量新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、無黨籍新竹縣竹東五峰縣議員參選人林裙靜出席。



王婉諭號召小黨組成的“台灣前進陣線”，包括時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨及無黨籍人士。



王婉諭表示，政治資源若透過政黨以外組織或私人關係流動，選民未必看得見，如妙天交付新台幣1000萬元給前民眾黨主席柯文哲，依檢方書狀，其中800萬元已多人名義存入台灣新故鄉智庫協會帳戶，另外200萬元作為協會日常支出。若沒有司法調查，外界無法從一般政治獻金公開機制辨識實際來源是妙天，凸顯宗教資源進入政治時，現行透明機制不足。



王婉諭說，證據到哪講到哪，此次是把散落在法人、公司、政黨、選舉與教團出版資料的紀錄重新整理，交給社會檢驗。第一場先呈現人物、組織與歷史網絡，後續還會進一步檢視這些關係進入公共權力後，是否涉及土地、殯葬、政治金流或其他需要利益迴避的具體問題。



張育慈指出，在新竹的政治人物中，徐欣瑩留下的公開紀錄最完整，也最有必要向選民說明，“司法院”2023年9月釋迦牟尼佛救世基金會第五屆董事變更登記中，徐仍名列董事，2024年2月徐重返“立法院”時，妙天也陪同走進“立法院”，今年7月徐更公開表達自己是妙天弟子，稱妙天為“一生敬重的師傅”。



張育慈說，徐欣瑩還擔任救世基金會董事？目前還有在其他妙天相關宗教法人或組織擔任正式職務？若未來擔任新竹縣長，遇到相關宗教法人、殯葬設施、土地開發等涉及縣府權限案件，又如何利益迴避？徐有必要對公職身份與正式組織職務間的界線，清楚說明。



林裙靜表示，竹北市長候選人吳旭致曾任救世基金會董事，也曾任民國黨主席與“國會政黨聯盟”中央常務委員；國民黨新竹縣竹北東區議員候選人邱靖雅曾列名世界領袖教育基金會董事；無黨籍新竹縣竹北西區議員候選人陳秀玲曾任“國會政黨聯盟”中央紀律委員；李玫曾有印心社禪定社課及“我愛禪”監察人等紀錄。