謝典霖涉賄遭押　黃國昌：司法不要雙標　

民眾黨主席黃國昌18日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 民眾黨主席黃國昌18日陪桃園白營小將掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆疑涉賄選案，昨晚遭彰化地方法院裁定羈押禁見。對此，台灣民眾黨主席黃國昌18日到桃園為白營小將輔選時表示，他對案情毫無所悉，無法過度評論，只希望司法要勿枉勿縱，不要雙標。



謝典霖及其父謝新隆、其母鄭汝芬等5人疑涉賄選案，彰化地檢署認為案情重大向法院聲押，案經彰化地方法院漏夜偵訊，謝新隆、謝典霖先後遭法院裁定羈押並禁止通信接見，鄭汝芬訊後以新台幣100萬元交保。



黃國昌18日到桃園市陪民眾黨籍桃園市議員參選人周曉芸、徐千晴、吳正吉、林晏良掃市場拜票。



針對謝典霖遭羈押禁見一事，黃國昌受訪時指出，他對案情毫無所悉，所以沒有辦法做什麼過度評論，他只是希望司法一方面要勿枉勿縱，另外一方面也希望不要雙標。



黃國昌強調，因為過去關於綠營權貴弊案的檢舉非常多，只不過他也覺得很納悶，放了好幾年了，好像放在抽屜裡面動都不會動。他認為，台灣的選舉走到今天，怎麼樣去維持選舉的公平公正性，應該都是全民大家共同的期待。