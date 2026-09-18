陳佩琪稱藍要靠自己　黃國昌：專注年底選舉

民眾黨主席黃國昌18日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 民眾黨主席黃國昌18日陪桃園白營小將掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，日前在政論節目中提到2028要靠藍營自己努力。民眾黨主席黃國昌18日到桃園為白營小將輔選時受訪表示，現在談2028大選還太早，他目前只能專注在年底選舉，希望能把民眾黨提名的各地議員參選人，順利送進議會。



陳佩琪日前在政論節目中提到，2028要靠藍營自己努力，因為柯文哲不能參與公職，她不知道黃國昌願不願意選，因為她也不會跟黃國昌談這些。陳佩琪事後透露，柯文哲對她這番言論有些緊張兮兮，但她仍認為2028大選國民黨要自己去努力，不管黃國昌採取何種策略，小草和黨都會一起配合。



黃國昌18日到桃園市陪民眾黨籍桃園市議員參選人周曉芸、徐千晴、吳正吉、林晏良掃市場拜票。



針對陳佩琪的說法，黃國昌指出，過去幾年陳佩琪醫師真的都太辛苦了、也承受太多了，但即便如此，陳醫師仍然一直都很關心台灣民眾黨所有黨公職，給予大家很大的溫暖。大家也總是期待能再幫柯文哲主席、陳佩琪醫師再多做一點。



黃國昌認為，現在談2028大選或許還太早，目前比較重要的事情應該是專注在年底選舉，他希望能把台灣民眾黨推出的這些優秀候選人，盡量爭取選民的支持，把他們送進地方議會，幫大家服務。



至於國民黨文傳會主委陳以信日前強調，新竹縣的狀況不會外溢到其他縣市。對此，黃國昌強調，台灣民眾黨的支持者，自主性都蠻高的，他向來是信守承諾、說到做到。能做的他會盡量去做，也希望這次台灣民眾黨的候選人，都能夠有好的成績單。