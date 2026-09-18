鄭麗文黃國昌明合體挺張啟楷　藍委看好嘉市

藍委葉元之陪同民眾黨新北市議員選將陳怡君掃街拜票。(中評社 邱筠媜攝) 藍委葉元之陪同民眾黨新北市議員選將陳怡君掃街拜票，並接受媒體聯訪。(中評社 邱筠媜攝) 新北市中和景新街市場。(中評社 邱筠媜攝) 中評社新北9月18日電（記者 邱筠媜）竹北市長藍白合破局後，外界關注是否衝擊其他縣市合作？中國國民黨籍“立委”葉元之今受訪表示，國民黨“立委”都非常希望藍白不要在任何地方破局，他舉例，嘉義市藍白合作相當緊密，民眾黨嘉義市長候選人張啟楷曾跟他說“竹北破的洞，嘉義來補”，且張啟楷的競選主委由國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同擔任，兩黨主席共同出任主委過去並不常見。



為展現藍白合作決心，國民黨“立委”葉元之18日前往中和景新街市場，陪同民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君掃街拜票，會前接受媒體聯訪。



新竹縣竹北市長藍白合破局後，國民黨內憂心造成外溢效應，影響其他縣市的藍白合作。國民黨文傳會主委陳以信16日強調“新竹縣的狀況不會外溢到其他縣市”。



葉元之表示，當然希望竹北藍白破局的狀況不要外溢，國民黨“立委”都非常希望藍白不要在任何地方破局。他舉例，國民黨原先提名翁壽良參選嘉義市長、民眾黨則提名張啟楷，國民黨團還排班協助張啟楷，當時並沒有互相站台被禁止的問題，合作架構就是藍白共推，不管誰出線都是藍白勝利。只要朋友有需要，大家就在藍白架構下持續合作，不希望藍白因竹北破局影響其他地方，甚至影響2028。



由黨外在野大聯盟主辦的“救台灣戰鬥團”19日將於嘉義順興宮舉行“嘉義集結挺張啟楷”活動，邀集民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文，以及藍委葉元之、藍委謝龍介、館長陳之漢等人參與，力挺民眾黨嘉義市長候選人張啟楷。



葉元之指出，他日前遇到張啟楷，當時正值竹北藍白合作吵得比較兇的時候，他詢問張啟楷對此事的看法，張啟楷說“竹北破的洞，嘉義來補”。竹北破局確實讓外界擔心藍白合破局，但觀察嘉義市的藍白合作可以發現，張啟楷的競選主委由國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同擔任，兩黨主席共同出任主委的狀況過去並不常見，可見嘉義市藍白合作相當緊密。國民黨也全力支持張啟楷，因此嘉義的藍白合作並沒有問題。



至於新北藍白合作，葉元之說，國民黨新北市長候選人李四川的活動中都能看到民眾黨議員候選人出席相挺，包括上周李四川登記參選時舉辦的造勢活動，陳怡君也有到場。他認為，從各場活動都可以看出新北藍白合作仍然團結一致。