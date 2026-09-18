陳其邁諷蔣萬安不瞭解高雄　歡迎多來

民進黨籍高雄市長陳其邁18日受訪。（中評社） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）針對高雄藍綠陣營明天將以“北高連線”話題隔空較勁，民進黨籍高雄市長陳其邁18日受訪時提到國民黨籍台北市長蔣萬安經常問台北市政，就答高雄，但又不瞭解高雄，因此歡迎蔣市長到高雄“多走走、多看看”。



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆周六將邀民進黨台北市長參選人沈伯洋助陣。國民黨高雄市長參選人柯志恩同天將辦萬人大造勢，邀國民黨籍台北市長蔣萬安等人助陣，藍綠陣營同時將以“北高連線”話題在高雄隔空較勁。



陳其邁18日受訪時提到有注意到周六候選人有不同活動，以他個人立場，都非常歡迎，歡迎大家到高雄來走走看看。陳強調“尤其蔣市長在議會常常被問台北市政，就答高雄，看起來對高雄其實不是很瞭解，所以非常歡迎蔣市長能夠下來，多走走、多看看。”



陳其邁舉例高雄的果嶺公園、台鐵機廠、星光水樂園，這些都是小朋友非常喜歡的親水設施。由於台北、高雄遮陽傘曾被拿來比較，陳其邁又說“也可以到高雄輕軌周遭，看看到底高雄的做法和台北的做法有什麼不一樣，這樣會比較瞭解高雄。”



媒體詢問何時正式加入輔選行列，陳其邁回應，他作為民進黨籍的公職當然負有選舉、輔選的義務，但因現階段是議會總質詢其他，他還是會以市政的行程為主，如果個別的候選人有需要，會再盡量的來做配合。



至於民調很接近是否擔心，陳其邁認為，民調有很多種，就看候選人怎麼解讀，這題是考古題，之前都問過，若候選人喜歡看對自己有利的民調，以他自己考試的經驗，或者選舉的經驗來看，這都很危險，他提醒不能選戰鬆懈，參考民調並調整改進。