白營年底搶28席翻倍？黃國昌：非常有信心

民眾黨主席黃國昌18日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 民眾黨主席黃國昌18日陪桃園白營小將掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌18日到桃園輔選時受訪強調，他曾說2026地方選舉民眾黨在全台要拿下28席議員席次，他對自己過去的這種說法，仍然非常有信心。



黃國昌18日到桃園市陪民眾黨籍桃園市議員參選人周曉芸、徐千晴、吳正吉、林晏良掃市場拜票。



民眾黨2022年在全台拿下14席縣市議員。



黃國昌指出，民眾黨針對有候選人的各地內參民調都一直持續在進行，現在最重要的事情是各候選人要腳踏實地、一步一腳印，握到每一雙手，爭取每一個選民的支持，這才是現在最重要的事情。



媒體詢問，若無法達標，是否會擔心影響民眾黨主席的位置？



黃國昌笑說，他不會擔心，因為身為台灣民眾黨的大家長，他本來就必須承擔責任，現在他跟柯文哲創黨主席都在分工，全台跑透透，就連秘書長周榆修今天也跑去苗栗輔選，全黨總動員。，



黃國昌認為，台灣的地方政治必須要有新的力量、新的氣象、其實大家只要看台灣民眾黨的議員在台北市議會、新北市議會、台中市議會的表現，就會發現大家都在幫民眾發聲，這是一件非常好的事情，他希望各位鄉親能給民眾黨這些優秀的候選人機會，相信他們一定不會讓大家失望。



至於民進黨台北市長參選人沈伯洋最近掀起所謂的“洋流”風潮，黃國昌說，他尊重每一個人的選舉策略，希望大家都加油。