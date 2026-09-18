謝典霖案衝擊魏平政選情？藍委：應跳脫框架

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 藍委葉元之陪同民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君到中和景新市場掃街拜票。（中評社 邱筠媜攝） 中和景新市場。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月18日電（記者 邱筠媜）力挺中國國民黨彰化縣長參選人魏平政的國民黨籍彰化縣議長謝典霖等人17日因涉貪污、賄選遭法院裁定羈押禁見。中國國民黨籍“立委”葉元之18日受訪表示，相關案件可能影響魏平政選舉組織動員，建議魏平政跳脫既有框架，他的女兒魏敬倫近期拍攝競選總部開箱影片爆紅，是新的選戰亮點，魏平政應從不同角度切入，爭取彰化選民認同。



國民黨今年5月徵召律師魏平政出戰彰化縣長後，黨內整合便雜音不斷，國民黨籍現任縣長王惠美不僅拒絕同台輔選、更婉拒接任競總主委。力挺魏平政的核心台柱、擔任競總顧問團長的前“立委”鄭汝芬、其夫婿謝新隆、彰化縣議會議長謝典霖等人，17日因涉嫌貪污與賄選弊案遭檢察官聲請羈押禁見，對魏平政選情投下震撼彈。



為展現藍白合作決心，國民黨“立委”葉元之18日前往中和景新街市場，陪同民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君掃街拜票。會前媒體詢問，謝典霖案是否會衝擊魏平政選情？



葉元之表示，謝典霖也大力相挺魏平政，鄭汝芬也擔任魏平政競總顧問團長，這次檢調去辦謝家，魏平政就沒辦法好好選，也可能讓相關地方組織因顧慮而不敢積極動員，多少會對年底選戰的組織運作造成影響。



葉元之認為，魏平政現在應該設法跳脫既有框架，魏平政先前曾希望爭取國民黨籍彰化縣長王惠美擔任競選主委，可是一直不得其門而入，花了很多時間。不過，魏平政近期找到新的選戰亮點，他的女兒魏敬倫近期因替父親拍攝開箱競選影片爆紅，魏敬倫幫忙加很多分，因此魏平政應該從不同角度切入，創造新的話題，爭取彰化縣民認同。