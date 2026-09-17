邱世卿：美國不會同意日本有核武裝

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）傳出日本在台設置核避難設施消息，對外政治及戰略動作頻頻。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，面對美國在印太區域的戰略收縮，日本認為是強化自身角色扮演、重返強權、恢復正常國家的機會，因此四處試探，挑起爭端，成為區域內最不穩定的因子。而美國不會允許日本擁有核武！



邱世卿指出，日本甚至藉由炒作“台灣有事就是日本有事”，試圖爭取核武裝，但卻忘了，當初在日本投下原子彈的就是美國，日本顯然未記取二戰戰敗的教訓，且基於現實考量，美國也不會同意日本有核武，不會讓日本有機會對美國造成威脅。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



近期日本台灣交流協會台北事務所傳出建置核避難設施的消息，引發各界關注，邱世卿對此表示，農曆7月剛過，鬼門才關閉，就聽到這個消息，實在是荒謬的“黑色幽默！”



邱世卿說，日本作為全球唯一曾遭受原子彈攻擊的國家，並未積極於國內擴建核避難設施，反而選擇在海外駐地的建築物下方進行工程，此舉背後的動機，顯然是為了炒作“台灣有事就是日本有事”的假議題，試圖在缺乏歷史、國際形勢與地緣政治依據的情況下，強行創造合理的戰略敘事。



他指出，日本的舉措暴露出日本官僚體系自明治時代以來的長久弊病，即對平民生命安全的極度漠視。根據統計，截至2025年3月，日本在台灣的僑民數量約有2萬多人，其中在台北市的便高達9300多人，然而，日本台灣交流協會地下室內一座小型的核避難設施，根本無法容納如此龐大的僑民數量。這意味著，一旦發生所謂的核打擊，這些設施僅能提供駐台代表與少數官員尋求庇護。