此時辦謝典霖　張靜：賴拚連任掃除地方派系

司法改革黨主席、高雄市長參選人張靜。（中評社 資料照） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆疑涉賄選案，昨晚遭彰化地方法院裁定羈押禁見。司法改革黨主席、高雄市長參選人張靜向中評社表示，民進黨就是在整肅國民黨，賴清德正在為連任整頓地方派系、掃除與排除障礙，不讓藍年底大勝。



張靜強調，6月辦和9月辦是不一樣的，登記後候選人就不能改變，接著競選總部怎麼安排，都會有影響，而且越到選舉投票時，選民印象就會越強，不會忘掉，現在距離投票剩兩個月，選民印象會更清晰，等於把國民黨與賄選做連結。



張靜表示，難怪最近瑞典智庫“國際民主及選舉協助研究所”（IDEA）公布台灣的“司法獨立”指標首度從前段班跌至中段班，甚至比國民黨時期還爛，還和印度、阿根廷、比利時及奈及利亞等國同等級，真的是很丟臉。



對於國民黨要如何應對，張靜表示，只能奉勸國民黨千萬不要買票，看起來民進黨就是在整肅國民黨，6月的案子拖到9月才來辦，說不定更早之前的都拿來現在辦，都有可能，民進黨就是要搞你，民進黨是很卑劣、下流、無恥、耍無賴的政府。



張靜，1978年政治大學法律系畢業當年就考上司法官，曾任檢察官、主任檢察官與法官，後來轉任執業律師近40年。他於2023年7月創立司法改革黨並擔任主席，已完成登記參選高雄市長。



國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆、其母鄭汝芬等5人疑涉賄選案，彰化地檢署認為案情重大向法院聲押，案經彰化地方法院漏夜偵訊，謝新隆、謝典霖先後遭法院裁定羈押並禁止通信接見，鄭汝芬訊後以新台幣100萬元交保。



該案源自彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，遭檢舉後引發行政中立爭議。張靜表示，這件事情是6月發生，當時就可以辦，為何要拖到9月，就是為了輔選代表民進黨參選縣長的陳素月。



張靜表示，6月辦和9月辦是不一樣的，登記後候選人就不能改變，接著競選總部怎麼安排，都會有影響，而且越到選舉投票時，選民印象就會越強，不會忘掉，現在距離投票剩兩個月，選民印象會更清晰，等於把國民黨與賄選做連結。



張靜表示，一般來說，賄選的案子拖到選前，到了9月、10月才辦，真的很怪，這樣子蠻明顯的，因為收押之後，地方樁腳都不敢動了，這種利用司法，尤其是檢察體系，來作為執政者選舉勝選的工具，這是很卑鄙的。



對於“行政院”規劃於2027年普發新台幣1萬元現金政策造成野攻防與“選前發錢”的討論。張靜表示，這就是政策性買票，本質上就是政府公然賄選，和一般人偷偷摸摸賄選看似不同，但兩者本質有什麼差別？



由於這場司法風暴也將牽動謝典霖的縣議員選舉、議長之爭、謝衣鳳連任“立委”布局，將對謝家政治版圖產生重擊。張靜表示，整頓地方派系、掃除障礙、排除障礙，賴清德正在為了2028連任做準備，這很明顯，不讓國民黨2026大獲全勝。