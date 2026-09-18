嘉義縣祭孔大典　翁章梁行古禮致敬

嘉義縣長翁章梁（前中）擔任正獻官依循古禮向孔子致敬。（中評社 李京昇攝） 嘉義縣文昌國小學生們執掌禮器、佾舞。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月18日電（記者 李京昇）嘉義縣各界18日在新港鄉文昌國小舉行“至聖先師孔子2576週年誕辰釋奠典禮”，由民進黨嘉義縣長翁章梁擔任正獻官，與各界代表依循古禮向至聖先師孔子致敬。學生執掌禮器、佾舞及國樂演奏，展現傳統禮樂文化，也傳遞尊師重道精神。



典禮依古禮進行“鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴”，依序完成迎神、上香、奠帛爵、行初獻禮、恭讀祝文、亞獻禮、終獻禮、送神及望燎等儀式，在莊嚴禮樂中重現傳統釋奠儀典。



現場由新港國中學生肅穆執掌禮器，文昌國小學生展演佾舞，並搭配國樂團現場演奏，讓學生從參與典禮中認識傳統禮樂文化，也呈現嘉義縣推動文教傳承的成果。



根據縣府文史資料，“鼓三嚴”與祭孔的關聯，在於儒家歷代將祭孔規格提升至與天子同等的“大祀”，因而將古代天子臨朝前、百官依序進宮的最高規格天子朝會儀制，轉化為祭孔大典的開場序幕。



翁章梁表示，孔子的倫理思想與處世哲學深刻影響華人世界，在亞洲地區也具有深遠影響。適逢教師節前夕舉行祭孔大典，除了向至聖先師致敬，也要藉此向所有教師表達祝福，感謝教師長期投入教育工作。



典禮結束後，翁章梁親自分送“智慧筆”及“智慧糕”，象徵傳遞智慧與祝福，期許學子面對事情能沉著冷靜、臨危不亂，進而勇於作出決定。



教育處表示，祭孔大典不只是表達對孔子的敬意，也象徵對教育價值的重視。面對時代快速變遷，縣府將持續以學生為核心、教師為後盾，從學習、健康、校園環境及教師支持等面向，營造更完善的教育環境，讓教育精神在嘉義持續傳承。