黃國昌市場拜票人氣高　不忘買鹹豬肉安太座

民眾黨主席黃國昌18日到桃園南門市場陪白營小將掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 民眾黨主席黃國昌買鹹豬肉。（中評社 盧誠輝攝） 民眾黨主席黃國昌說鹹豬肉是優質蛋白質。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌18日到桃園南門市場陪白營小將掃街拜票，許多攤商與買菜民眾爭相合影，人氣相當高，黃也不忘買鹹豬肉“安太座”，強調這是優質蛋白質，他到市場一定會買東西回家孝敬老婆。



黃國昌18日到桃園市南門市場陪民眾黨桃園市議員參選人周曉芸、徐千晴、吳正吉、林晏良掃市場拜票。黃所到之處都受到攤商熱情歡迎，還有許多買菜民眾爭相跟他合影，人氣相當高。



其中一位攤商老闆見黃國昌來發面紙拜票，便跟黃說常在電視上看到他跟別人相罵，黃則大笑回說“都是別人在罵我”。還有攤商老闆誇讚黃國昌很帥，也有攤販對黃豎起大拇指或用手比出大愛心手勢，互動相當熱絡。



有趣的是，黃國昌行經一家賣鹹豬肉的攤商時特別停下腳步購買，還轉頭跟徐千晴介紹鹹豬肉是優質蛋白質，他到市場一定會買東西回家孝敬老婆。結帳時，老闆本來不願意收錢說要贊助，但黃仍堅持付錢，並笑說“今天晚餐有着落了”。