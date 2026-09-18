卓榮泰：台馬四號海纜啟用建構陸海空通訊網

卓榮泰18日前往馬祖出席台馬第四號海纜完工啟用典禮。（照片：“行政院”提供） 卓榮泰致詞。（照片：“行政院”提供） 台馬第四號海纜完工啟用典禮。（照片：“行政院”提供） 連江縣長王忠銘致詞。（照片：“行政院”提供） 中評社連江9月18日電／台馬第四號海纜正式完工啟用，“行政院長”卓榮泰18日前往馬祖出席啟用典禮時表示，離島通訊建設不僅要“有”、要“穩定”，更要具備韌性，能經得起天然災害及人為因素的進入。政府將持續以海纜、微波及低軌衛星等多元技術，建立“陸、海、空”立體備援架構，做到“備援再備援”，讓離島通訊不中斷。



卓榮泰表示，這條全長294公里的海纜，串聯台灣本島、東引、西莒及南竿等地，完工後將與既有海纜、微波系統及低軌衛星等共同運作，形成多層次的通訊備援。



卓榮泰指出，馬祖過去曾遭遇斷網困擾，當時他也接到許多馬祖鄉親反映，因為通訊中斷，生活受到很大影響。因此，這次海纜建設的意義不只是增加一條通訊線路，而是要讓離島居民在日常生活、醫療服務、公共服務及通訊網路等方面，都能享有與台灣本島接近的服務水準。



卓榮泰到場後，依序聽取“數位發展部”韌性建設司長牛信仁及中華電信網路技術分公司副總經理江啟和說明“馬祖通訊網路建設”及“台馬四號海纜工程”成果簡報。致詞結束後，卓與貴賓一同推動海纜模型接合，完成典禮儀式，並參觀台馬第四海纜攤位，聽取中華電信代表介紹行動車與海纜硬體。



包括“行政院”發言人李慧芝、“數位發展部長”林宜敬、中國國民黨籍“立委”陳雪生、連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江等都出席今天的活動。



卓榮泰表示，未來除了海纜，兩套微波系統也會即時投入備援，低軌衛星則將成為另一層通訊保障，而且相關通訊量能已提前部署，並遠高於當地需求。政府希望透過不同技術、不同路徑的備援，讓離島通訊即使面對突發狀況，也能維持基本服務。



卓榮泰強調，照顧離島是“中央政府”的責任，政府要進一步推動“數位平權”，尤其高齡化、偏鄉及離島地區，更需要中央在設備與數位工具上協助地方，讓離島能與台灣本島甚至世界接軌。



除了硬體建設，卓榮泰也指出，海纜安全還需要法制配合。“行政院”過去一、兩年曾密集討論“海纜七法”，從電信、電業、天然氣、自來水、商港及傳播等不同面向著手，除了讓相關工程施工更加順暢，也希望強化未來安全防護，對不法入侵提供更完整的法律依據。



卓榮泰也特別感謝參與台馬第四號海纜建置的本土海事工程團隊。他表示，台灣過去海事工程發展受到限制，但隨著政府近年推動風電及海洋相關建設，台灣已逐步累積海事工程能量。未來無論是天空或海洋資源，都應該充分發展，政府也將持續協助台灣海事工程團隊成長。

