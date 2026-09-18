謝典霖羈押首夜吃泡麵　早餐吃草莓饅頭麥茶　

彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆18日在彰化看守所早餐為草莓饅頭和麥茶。（照片：彰化縣媒體記者協會臉書） 中評社彰化9月18日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆疑涉賄選案，昨晚遭彰化地方法院裁定羈押禁見。由於2人抵達看守所時已是凌晨，謝典霖一度向所方表示肚子餓，吃下一碗泡麵後才入舍，今天早上則吃了草莓饅頭配麥茶。不過，謝典霖服務處今天表示，將提起抗告，爭取撤銷羈押。



媒體報導，彰化看守所透露，謝典霖入所後編號“0056”，謝新隆則為“0055”，父子分別收容在禁見房。謝典霖有1名舍友，謝新隆則與約6、7名收容人同房，舍友多涉及毒品、酒駕及詐欺等案件。



彰化看守所表示，謝典霖因抵達時間較晚，已是凌晨時分，入所後曾表示“肚子餓”，所方提供一碗泡麵，他吃完後便返回舍房休息。18日早餐則是草莓饅頭搭配冰麥茶，父子兩人都有進食，目前情緒平穩、狀況正常，後續將依規定及作業程序安排放風。



彰化縣議長謝典霖因今年6月間在議會宴客爭議遭檢調偵辦，檢方查出疑涉挪用公款及選舉賄選等情事。案件經搜索、約談後，彰化地院裁定謝典霖與父親謝新隆羈押禁見，母親、前“立委”鄭汝芬則以新台幣100萬元交保並限制住居，另2名涉案人分別以30萬元交保。



彰化地院指出，檢方認定謝典霖等5人涉犯6項罪名，包含《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、《公職人員選舉罷免法》賄選罪，以及行使公務員登載不實文書、洩漏秘密、非法取得電磁紀錄及違法蒐集個資等罪嫌。



法院認為，謝典霖犯罪嫌疑重大，其中利用職務機會詐取財物罪屬重罪，且有逃亡、湮滅或變造證據，以及勾串共犯、證人的可能性。另考量其身為議長，在相關犯罪架構中居於上位，對共犯及證人具有一定影響力，因此認定有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。



謝典霖服務處今天表示，將針對謝典霖遭羈押禁見的裁定提起抗告。另一方面，母親鄭汝芬雖同樣遭檢方聲押，但法院認為目前沒有證據顯示她已有勾串或滅證的實際行為，加上謝典霖、謝新隆均已遭羈押，因此裁定100萬元交保並限制住居。彰化地檢署則表示，針對鄭汝芬獲交保部分，也將研議是否提出抗告。