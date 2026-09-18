謝典霖遭羈押　王惠美稱尊重、魏平政憂選情

國民黨籍彰化縣長王惠美。（中評社 資料照） 中評社彰化9月18日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖及其父謝新隆疑涉賄選案，17日遭彰化地方法院裁定羈押禁見。對此，國民黨籍彰化縣長王惠美表示，尊重司法。國民黨彰化縣長參選人魏平政則說，選情一定會受到衝擊。



王惠美今天出席文開國小校園周邊暨行車安全道路改善工程啟用典禮，原本輕鬆和與會者寒諠致意，被問及對謝典霖遭羈押看法，她表情嚴肅表示，尊重司法。



國民黨彰化縣長參選人魏平政也表示，尊重司法調查，也相信司法；他也表達對謝家的支持與關心，盼相關司法程序秉持“勿枉勿縱”原則，依法完整調查有利與不利證據，還原案件真相，讓社會各界共同接受司法最後的認定。



魏平政強調，羈押及羈押禁見都是刑事程序中的強制處分，並不等同於有罪判決。在法院作成確定判決前，謝典霖議長、謝新隆董事長及鄭汝芬委員均應享有無罪推定，他支持謝家依法主張權益，也盼社會各界在事實與裁判尚未明朗前，給予謝家應有的尊重與空間，不因司法程序的進行而未審先判。



謝典霖多次為魏平政站台輔選，鄭汝芬更擔任魏平政競選總部顧問團團長，地方認為恐影響其選情，魏平政說，選情一定會受到衝擊，他除盼司法早日還謝家清白，對於後續選情，他強調會更全力以赴。