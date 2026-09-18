童仲彥揭昔遭蘇貞昌當眾喝斥　老大中的老大

童仲彥。（照片：《政新鮮》YouTube） 中評社台北9月18日電／民進黨新北市長參選人蘇巧慧父親、前“行政院長”蘇貞昌6日出席鶯歌活動，率大隊人馬進場，中斷中國國民黨籍新北市長參選人李四川致詞，日前畫面流出引發外界議論。看過影片的前台北市議員童仲彥18日在網路節目也說，“真的很囂張”，還親口說出與蘇貞昌過往“恩怨”。童也語帶嘲諷說，“沒辦法啊，老大中的老大，我們怕得要命。”



畫面呈現李四川在台上致詞時，被蘇貞昌率隊入場打斷；隨後李上前問候，蘇拍李的肩膀，入座後又手搭椅背，被網友批評“囂張”、“鴨霸”。李四川17日還原當時情況說，蘇貞昌到場時，他有請鄉親掌聲歡迎，之後便主動上前致意，蘇貞昌笑笑拍了他兩下肩膀，這可能是蘇貞昌對晚輩打招呼的一貫方式。



童仲彥18日接受網路節目《政新鮮》專訪時表示，因為之前自己是挺謝長廷，跟蘇貞昌不屬於同一個系統，那個時候的確在初選的時候，也打贏了蘇，“所以蘇貞昌很討厭童仲彥，這應該全民進黨都知道”。他還透露，自己第一次在選市議員的時候，蘇貞昌在台上講話，在台下因有選民打招呼，於是跟對方握手，結果在台上的蘇就對著他說“童仲彥我在講話，你不要在台下給我動來動去”。



童仲彥接著說，現在李四川在台上，蘇貞昌帶著一群人從中間走進來，“沒辦法啊，老大中的老大，我們怕得要命。民進黨現在那種政治世襲好像也形成了，真是大到褲子都穿不下去了。”