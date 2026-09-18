特朗普親接機？介文汲：台灣問題定是前提

台駐紐西蘭前代表介文汲（左）18日接受廣播節目“千秋萬事”專訪。（千秋萬事節目提供） 中評社台北9月18日電／美國總統特朗普與大陸國家主席習近平“習特二會”下周登場，傳出特朗普將親自到機場迎接習近平。台駐紐西蘭前代表介文汲18日接受廣播節目“千秋萬事”專訪表示，此舉反映特朗普的“大國世界觀”，在特朗普眼中，真正能與美國平起平坐的主要強權包括中國與俄羅斯，而中國除具備軍事力量，還擁有龐大的經濟實力。



介文汲指出，國家元首親自赴機場迎接外國領袖並不常見，若特朗普確實親自接機，可視為對中國大國地位的重視。他形容，在特朗普的世界觀中，美國、中國及俄羅斯如同“叢林裡的獅子”，俄羅斯總統普亭屬於那種還在穿草鞋的弟兄，至於習近平除了有拳頭還有鈔票，已經開公司做董事長了。中國兼具“拳頭與鈔票”，因此受到不同層級的待遇。



針對傳出習近平專機將降落馬里蘭州安德魯空軍基地，介文汲說明，安德魯空軍基地不同於其他民用機場，特朗普出訪也是直接從白宮南草坪，飛往安德魯空軍機場，等於是用特朗普的御用機場。他強調，美中雙方在外交接待細節上都可能藉此傳遞政治訊息。



外界擔心習特二會，台灣是否成為中美交易籌碼？介文汲認為，習近平願意出訪華府“台灣問題一定是前提”，前提沒說好根本不會去。可能還要求美國對台軍售不能解凍，也不能前腳剛走第二天就批准，中國會觀察美國是否搞小動作。至於原定交機的兩架F－16，如今飛到夏威夷就不動，仍未飛回台灣，都顯示在習特二會前，美國並不想破壞氣氛。