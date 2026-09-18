綠捧北市掀洋流　李四川妙回新北川流不息

國民黨新北市長參選人李四川出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。（照片：李四川競辦提供） 中評社台北9月18日電／綠營側翼近期不斷吹捧民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，對此，中國國民黨新北市長參選人李四川18日赴汐止區福龍宮參拜時，被問到，有感受到“洋流”嗎？他回應，聽起來新北比較有“川流”，有川流不息。



李四川今天上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，會後接受媒體聯訪。媒體追問，新北是否有感受到沈伯洋的“洋流”？李四川說，聽起來新北比較有“川流不息”，有川流。



媒體問到，他與台北市長蔣萬安昨晚一起出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮晚宴，民進黨台北市長參選人沈伯洋也在場，且在台上致詞時，台下蔣、李支持者不斷高喊“凍蒜、凍蒜”。



李四川指出，不動產業跟建築、建設有很大的關係，昨天去現場，見到很多老朋友，金仲獎是不動產仲介業被稱為奧斯卡獎的盛事，他跟蔣萬安除了恭喜得獎者，也給予祝福加油。他並強調，自己跟蔣萬安一定是很好的戰友，兩人會一起打完這場選戰，就像民進黨新北市長參選人蘇巧慧跟沈伯洋，也會一起共同努力。



關於學者小笠原認為李四川、蘇巧慧二人在選戰勢均力敵，李四川說，謝謝小笠原教授的指教，過去已提出超過20項政見，選舉當然要提出政見，最重要是要讓市民能夠接受，未來仍會努力走遍29區，傾聽所有市民的聲音，一定會全力以赴。



至於蘇巧慧稱她選舉是用正面陽光的態度報告市政願景，李四川表示，如果有這樣認為是最好，從頭到尾他都是秉持這樣的心態，說實在，過去自己一直提政策，包括往後要如何建設新北市，必須大家一起努力。我想我們共同努力。