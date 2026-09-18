贈菲百噸艦　蔡寶興喊扯送武器對付台灣漁民

琉球漁會前總幹事、首席專業顧問蔡寶興。（中評社 資料照） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）台灣將致贈除役的海巡艦“金門艦”給菲律賓引發熱議。琉球漁會前總幹事、首席專業顧問蔡寶興向中評社表示，台菲漁業衝突一直沒有斷過，送武器給菲律賓，最後拿來對付台灣漁民，太扯了，相信台灣漁民都看不下去。



“台灣的漁船連中界都不敢過去！”蔡寶興表示，這幾年比較沒有台灣漁船與菲律賓發生衝突，是因為台灣漁民限縮自己的權益，若漁船被菲扣走，台灣政府也沒辦法處理，漁民要自己去花錢，透過私人管道取回，政府沒能力出面、出力。



蔡寶興更指出，沖之鳥礁海域以前也是很好的作業魚場，但現在台灣漁民都不敢去了，發生日本扣船事件後，台灣政府又沒辦法出力，日本說罰款就罰款，說抓人就抓人，沒有台灣政府支持，台灣漁民就只能自認倒楣。



蔡寶興表示，漁民本來可以更往前一點抓魚，現在變成愈來愈往後退一點，那漁獲量就越來越少，許多漁民年紀也大了，漁業就會慢慢萎縮掉。加上台灣東部海域也被日菲侵門踏戶，再繼續搞下去，都不用抓了，漁業都垮掉了，很無奈。



媒體報導，“海巡署”一艘除役的500噸級巡防救難艦，目前在高雄港整修，並已登記為菲律賓籍公務船“BLING NO.1”。“海巡署”16日晚間證實，此案為循過去國際交流慣例辦理。



中國國民黨籍“立委”馬文君則質疑，日、菲今年5月啟動專屬經濟海域畫界談判，範圍與台灣東部經濟海域高度重疊，台灣卻未能參與。如今該艘船艦未來將致贈菲律賓，甚至已登記為菲國執法船，政府應向人民說明相關考量。



對此，蔡寶興表示，“不是出身漁民，真的沒有切身之痛”，菲律賓幾十年來扣了台灣多少漁船，造成漁民多大的傷害，現在台灣要送船給菲律賓，若被菲律賓拿去執行公務，扣台灣漁民的船，叫人情何以堪？增加武器來對付台灣，太扯了。



蔡寶興表示，台灣要和菲律賓發展關係，很好，但可以改送其他東西，物資、錢等等，不用送到船艦武器。甚至台灣官方跳出來保證這艘船不會用在台灣漁民身上，這叫誰聽得下去？“以為事先約法三章就好嗎？不認識菲律賓？真會講信用？”



由於菲律賓海巡公務船曾在2013年廣大興事件中開槍殺害台灣漁民，“廣大興28號”就是屏東縣琉球鄉籍的漁船。當時在第一線處理事件的蔡寶興表示，他從小就住在琉球，台灣的船被菲律賓開槍、船被扣，翻開歷史真的太多、太多次。



目前台灣漁船在台菲之間海域捕魚的情形，蔡寶興表示，台菲重疊海域沒有談成協議，只是有暫定執法線，台灣船艦會去護漁。沒有真正談成，就看菲律賓心情，心情好就鬆一點，心情不好就嚴一點，就這樣子，台菲漁業衝突一直沒斷過。