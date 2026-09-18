當選續辦雙城論壇？沈伯洋：有前提就沒必要

沈伯洋18日在綠營台北市議員及議員參選人陪同下，到台北市南港區成德市場拜票。（台北沈伯洋臉書） 中評社台北9月18日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋18日說，台北上海雙城論壇應重如何達成效益及民眾參與程度，更要在無前提條件須遵守情況下交流，這些事如果做好，交流一定可以做得更好。但依目前狀況辦的雙城論壇，附有前提又沒效益、沒參與、沒追蹤，“說真的，就沒必要”。



雙城論壇預計年底舉辦，上海踩線團15日來台踩點。傳出原本是上海台辦副主任李驍東率團，陸委會僅核准處長徐皓來台。



沈伯洋18日上午在民進黨籍台北市議員及台北市議員參選人陪同下，到台北市南港區成德市場掃街拜票前，接受媒體聯訪。



沈伯洋指出，台北應與更多國際城市交流，上海、北京只是其中一部分，有更多城市可交流，市民也期待在沒政治前提狀況下辦更多有意義的交流。



媒體追問，如果當選是否停辦雙城論壇？沈伯洋認為，依目前狀況辦的雙城論壇，比如附有前提又沒效益、沒參與、沒追蹤，“說真的就沒必要”。如果辦得更好，且能守護“主權”並達到首都對首都，且有辦法增強彼此實力，“那何樂不為”？



沈伯洋表示，現在問題是這些都無法做到，如果跟其他城市交流CP值更高且又無政治前提，何不先與其他城市交流。



