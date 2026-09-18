李四川：與蔣萬安合作推汐東線緩解交通

國民黨新北市長參選人李四川與在地里長握手。（照片：李四川競辦提供） 國民黨新北市長參選人李四川出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動。（照片：李四川競辦提供） 汐止石橋頭福龍宮主委周建明致贈好彩頭，祝福國民黨新北市長參選人李四川高票當選。（照片：李四川競辦提供） 國民黨新北市長參選人李四川與汐止石橋頭福龍宮廟方人員握手。（照片：李四川競辦提供） 中評社台北9月18日電／中國國民黨新北市長參選人李四川18日出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，受到在場鄉親熱烈歡迎，石橋頭福龍宮主委周建明更特別致贈好彩頭，祝福李四川高票當選，並帶領全場高喊“凍蒜”，氣氛相當熱絡。李四川致詞時，感謝廟方長年投入公益回饋地方，並針對汐止在地需求重申交通政策，未來擔任市長將與台北市長蔣萬安密切合作，推動汐東線延伸銜接環狀線東環段，打通汐止、汐科進入台北市區路網的關鍵瓶頸，提升汐止居民聯外交通便利性。



李四川過去任職台北縣政府、新北市政府期間，與汐止地方民代、里長共同推動橋樑、防洪治水等工程，廟方人員也大讚李四川長期推動地方發展，是一位認真為地方做事的人，期盼李四川順利當選，為新北市繼續打拚。今日活動，國民黨新北市議員參選人何元楷及多位里長也到場參與。



李四川表示，福龍宮長年扶助弱勢、關懷獨老、捐贈愛心物資，是新北市府重要的夥伴，未來會持續與民間力量攜手合作，共同幫助社會每個角落，強化社會韌性



針對汐止民眾關心的聯外交通議題，李四川表示，已提出“軌道建設123政見”，包括“加速汐東線銜接東環段”，未來擔任市長，會與台北市長蔣萬安緊密合作，強化汐止、內湖、信義與文山及雙北捷運路網的連結，打通汐止、汐科進入台北市區路網的關鍵瓶頸，另外將落實“大漢溪捷運縱貫線”政見，自民生汐止線延伸，從台北大稻埕出發，串聯三重、新莊至樹林，強化新北市整體捷運路網量能，帶動產業與交通便利性同步發展。