蘇貞昌拍肩引發風波　蘇巧慧：這也沒什麼嘛

蘇巧慧到中和碧河宮參拜。（照：蘇巧慧競辦提供） 蘇巧慧到中和碧河宮參拜。（照：蘇巧慧競辦提供） 中評社台北9月18日電／被問到父親、前“行政院長”蘇貞昌去拍中國國民黨新北市長參選人李四川肩膀的行為有點不太恰當。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應說，其實大家相遇之後會有一些動作，是非常普通的動作，像李四川也拍了新北市議員卓冠廷肩膀，這也沒什麼嘛。這些自然的動作，畫面都有顯示出來，其實真的不必斷章取義、扭曲事實。



蘇貞昌日前出席鶯歌活動，率大隊人馬進場，中斷李四川致詞，畫面引發外界議論。



蘇巧慧今天受訪說，卓冠廷昨天已經把時間軸還原得很清楚，那蘇院長就是照表定時間到，李副市長則是提前，所以兩個人在場上相遇很自然。選舉還是應該用正面、陽光的態度，向大家報告自己的政見願景。選戰如果能夠維持在講政見、講願景，正面、陽光的態度，才是新北市民想要看到的。



日本學者小笠原欣幸分析，年底選戰的關鍵是新北市，也認為說民進黨的候選人蘇巧慧，在民調上已經和對手李四川是有勢均力敵的狀況。



蘇巧慧表示，一直以來，各項民調我們都會參考，當然小笠原教授的民調分析我們也會非常重視。



她指出，最後選戰70天，我們會繼續保持目前的趨勢，因為大家看得到，現在真的有越來越多的市民站出來說，蘇巧慧談政見、談願景，對新北市的未來確實是更有想像、更有幫助，大家希望這個城市能夠升級。



蘇巧慧今天連跑五股賀聖宮、中和參加繞境活動，是否搶攻宮廟選票。蘇巧慧表示，今天是8月初8五股大拜拜，所以今天早上特別跟市議員李宇翔，還有議員參選人戴翎育，一起來賀聖宮參拜，為地方祈福。



蘇巧慧出席五股大拜拜時，沿途遇到許多民眾熱情向蘇巧慧加油打氣、高喊凍蒜，現場充滿濃厚的熱鬧氣氛。她一到中和碧河宮，也受到民眾熱烈鼓掌歡迎。