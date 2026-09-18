賴清德台東視察震災演練　AIT谷立言也現身

賴清德到台東視察大規模震災動員演練，美國在台協會台北辦事處長谷立言也在場。(照片：府提供) 中評社台東9月18日電／賴清德今天到台東視察大規模震災動員演練，包括美國在台協會（AIT)台北辦事處長谷立言、加拿大辦事處等18個國家駐台館處及國際友人參與演練觀摩。賴清德強調，災害沒國界，一起演練建立默契。



台東縣政府從16日至18日負責2026年防災日-大規模震災動員演練，模擬花東遭遇7.3強震，結合11個國家、逾150名國際搜救及醫療人員參與演練。



賴清德今日到台東視察演練，由“國安會議”秘書長吳釗燮、“國防部長”顧立雄、“內政部長”劉世芳陪同；美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（RaymondGreene）、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表古楷明（Carl Michael Grans）、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗，以及各國駐台使節代表也出席演練活動。



賴清德等人先前往設置在台東市海濱公園的“中央災害應變中心”，聽取前進指揮所的災害報告與搶救情況，接著到台東縣立體育館視導“避難收容處所演練”，最後到台東縣消防局豐田分隊視導模擬災區搶救，並與國際協助救災團隊交換意見。



視導結束，賴清德致詞時表示，下周一是921大地震27周年，也是台灣的“國家防災日”，感謝大家遠道來參與“大規模震災救災動員演練”；從這週三以來，大家連續3天在接近實戰環境中，共同因應花東縱谷南段發生規模7.3地震艱難情境，也一起檢驗台灣面對大規模災害的應變能力，感謝大家辛勞與付出。



賴清德說，政府過去2年“國家防災日”演練，不斷拓展國際合作，包括前年消防署特種搜救隊與“德國國際搜救隊”簽署了合作備忘錄，將台德交流擴大到災害防救、人道救援及聯合救災合作；今年也持續辦理“印太特種搜救研習營”，促進印太地區防救災夥伴交流合作。



賴清德表示，這3天共有來自11個國家、超過150名搜救與緊急醫療人員與台灣一起演練；今天還有75名國際觀摩團成員，以及18個駐台館處代表也在現場交流。



這次演練採取“半預警、無腳本”方式，模擬關鍵基礎設施受損、外部支援中斷，來驗證各種應變能力；在演練項目上，則記取去年丹娜絲颱風與馬太鞍溪堰塞湖災害經驗，納入通訊中斷備援機制，以及疏散撤離災民的收容安置課題，強化“中央”與地方的防災協作能力。



賴清德強調，災害沒有國界，平時一起演練，建立共同程序、默契，當災難真正來臨時，就能發揮更強大而有效的救援力量；未來在世界任何一個地方，都能成為拯救生命的重要力量。



賴清德表示，唯有實事求是、精益求精才能全面提升救災量能，確保人民生命財產安全，維持社會正常運作，這正是台灣推動“全社會防衛韌性”最重要目標。因此，這兩年來，政府積極培訓防災士，從去年底突破10萬人，到現在已經超過17萬7千人，同時也透過“台灣全民安全指引”提升全民自救、互助及應變能力；政府有準備、民間有能力、社會有信任，再加上國際夥伴彼此支援，台灣、印太就更有韌性。



賴清德最後提到，明天“總統府”召開“全社會防衛韌性委員會”將舉辦國際論壇，“國內外”專家與貴賓將齊聚交流、相互取經，台灣有能力、也有意願在國際社會需要時，與各國夥伴並肩投入人道救援工作。台灣是世界的台灣，願意向世界學習、也願意與世界分享經驗；台灣會持續強化韌性，並為區域及全球防救災與人道救援貢獻更多力量。