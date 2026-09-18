核電公投11月28日投票　舉辦5場辯論會

台“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／“中選會”辦理的全台性公民投票案，主文為“你是否支持政府使用‘核電’振興經濟，以廢除‘非核家園’的能源政策”？經“中選會”編號為全台性公民投票案第22案，11月28日投票。“中選會”18日決議，在全台性無線電視頻道舉辦5場意見發表會或辯論會。“立法院”及反對意見者，10月15日前向“中選會”推薦發表會或辯論會代表人名單，第1場在11月12日15時登場。



“中選會”表示，5場意見發表會或辯論會，將由“立法院”代表正方，“行政院”或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方，各場次日期、時間如下分別為第1場11月12日15時、第2場11月14日19時、第3場11月16日15時、第4場11月18日10時、第5場11月20日19時。



“中選會”指出，民眾如欲擔任意見發表會或辯論會代表人，應先依公民投票法向本會申請許可設立辦事處，持支持意見者，由支持意見代表人向“立法院”報名，再由“立法院”於2026年10月15日前向本會推薦發表會或辯論會代表人名單。持反對意見者，由反對意見代表人於2026年10月15日前向本會推薦發表會或辯論會代表人名單。



為確保代表正方意見者為同意的意見發表，代表反方者為不同意的意見發表，支持或反對意見代表人推薦的發表會或辯論會代表人應簽署切結書，未簽署切結書，視同放棄該場次。



至於如何申請設立辦事處及置辦事人員，公投案支持或反對意見代表人應於申請設置經費募集許可時，備具辦事處登記書、辦事人員名冊及其電子檔1份、辦事人員最近3個月內戶籍謄本或國民身分證影印本、代表人如未申請經費募集許可。另應檢附聯名成員名冊，及其依“中選會”指定格式之電子檔，聯名人數應達最近一次“總統”“副總統”選舉選舉人總數萬分之零點五以上，亦即978人。



依全台性公民投票辦事處及辦事人員設置辦法規定，聯名成員有與受理在前之申請案件重復者，不計入聯名人數。此外，辦事處不得設於機關（構）、學校、依法設立之團體、經常定為投票所、開票所之處所及其他公共場所。辦事處之設置以每一“直轄市”、縣（市）各設1所為限。



辦事人員之名額，除義工外，以100人為限。辦事處負責人或辦事人員，以具公民投票權人為限。未經許可設置或經申請不予許可仍予設置辦事處、負責人或辦事人員者，依公民投票法規定處罰。