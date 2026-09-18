柯文哲：今年選舉冷　台北有火花非壞事

民眾黨創黨主席柯文哲（左）到嘉義幫嘉義市長參選人張啓楷輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月18日電（記者 李京昇）民進黨近期積極拉抬黨籍台北市長參選人沈伯洋聲勢，並形容在台北掃街、夜市拜票掀起“洋流”，外界也將其與過去選舉的“柯文哲旋風”、“韓流”相提並論。對此，台灣民眾黨創黨主席柯文哲18日被問及此事表示，自己近日行程集中在嘉義，對台北最新選情沒有即時掌握，不過他認為，今年整體選舉氣氛偏冷，若台北出現一些火花並非壞事。



柯文哲表示，他這星期都在嘉義為黨籍嘉義市長參選人張啟楷輔選，每天晚上回去幾乎是“直接撲倒”睡著，因此對台北發生的事情比較沒有跟上潮流。但他認為今年到目前為止，台灣整體選舉都相對冷清，如果台北有一些火花，他覺得不是壞事。



柯文哲指出，選舉的重點不只是投票當天，過程中應讓各政黨把政見與理念說清楚，讓人民能夠更清醒地做出選擇。因此，如果目前選情開始激烈一些、出現一些火花，他認為並非壞事，不過他也強調，目前對台北的實際情況並不熟悉，還要回去後再觀察。



張啟楷則說，最近大家都在比較中國國民黨台北市長蔣萬安跟沈伯洋的聲量，他認為蔣萬安日前曾到嘉義幫他助選，受到民眾歡迎，可看得出蔣萬安的高人氣，至於沈伯洋近期掀起所謂“洋流”，他反而“非常歡迎”沈伯洋到嘉義市幫他的對手民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠助選。



張啟楷也提到，他過去在“立法院”曾兩度與沈伯洋交鋒，第一件是黑熊學院相關經費問題，沈伯洋當時收取美國人的錢，他當時從美國國務院資料對沈提出質疑；第二件則是沈伯洋提出涉及台灣民眾赴中國大陸交流後申報及處罰的修法構想，他也第一時間質疑相關規範存在執行上的疑問，當時在“立法院”就多次“打爆沈伯洋”。



最後張啟楷因此喊話沈伯洋，“非常歡迎”到嘉義市輔選，認為候選人可以提出各自的政見，但若沈伯洋真的來到嘉義，他也願意把兩人過去在“立法院”的攻防攤開來討論，讓嘉義市民自行檢視相關爭議。