英議員訪台　韓國瑜趁機抱怨立院像乞丐住的

韓國瑜會見“台英國會小組”訪團一行，並與共同主席柴萍恩握手致意。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月18日電（記者 邱筠媜）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日會見“台英國會小組(APPG)”共同主席柴萍恩（Sarah Champion ）下議員訪團，韓國瑜致詞表示，5月他們去過英國國會，看到美輪美奐的議會大廈，今天英國國會議員來到“立法院”，可能心中會浮現童話世界“王子與乞丐”，英國國會看起來像王子住的，台灣“立法院”看起來像乞丐住的。“立法院”改建案已經吵了30年，希望有新的“國會”建築能匹配台灣半導體、台積電。



“立法院長”韓國瑜18日下午會見“台英國會小組(APPG)”共同主席柴萍恩（Sarah Champion ）下議員訪團8人，一同接待的有國民黨籍“立委”楊瓊瓔、民進黨籍“立委”邱議瑩、台灣民眾黨籍“立委”邱慧洳。



韓國瑜致詞表示，英國將近1000年來帶給世界各地所有人民想法，1215年英國大憲章開始到1688年光榮革命，英國國會是全世界議會之母。英國國會歷史悠久，更有動人的故事，還有現代行政跟立法結合及互相監督，讓他們深感震撼，向英國所有國會議員致上最高致意。



韓國瑜笑說，台灣有113位“立法委員”，不衹有女性“立委”，只是今天三個政黨派出來通通是女性“立委”，而且“立法院”裡有好幾十位男性“立委”，“每個都保證都長得比我帥，尤其‘立法院副院長′江啟臣，比我帥很多很多，下次歡迎大家有機會，江副院長一起來迎接大家。”此言一出，讓英國議員們笑成一團。



韓國瑜強調，展望未來，台英之間去年雙方貿易額將近90億美金，相信雙方對經濟、貿易、文化各方面交流，還有非常大的成長空間。也希望英國國會議員回到英國之後，能夠讓英國企業界，重視跟台灣之間的經貿合作，他們深具信心。英國現在是台灣對歐洲第二大投資國，台商大概有260家企業在英國，希望這個數字能夠繼續成長。



柴萍恩指出，全球民主正逐漸衰退，面對全球人權、公民權不斷遭侵蝕，台英更應團結，與其他民主國家合作。她表示，這次代表團訪問重點之一是醫療，代表團有兩位醫師，希望向台灣學習健保模式。英國也希望與台灣建立更強健的貿易夥伴關係，促進英國各地與台灣企業合作。面對外部敵對國家利用資安、社群媒體及假消息進行政治干擾，英國也希望向台灣學習相關經驗。