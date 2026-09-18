談謝典霖案　柯文哲：對司法完全沒信心

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今天為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（右二）輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月18日電（記者 李京昇）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖因涉選舉期間宴請等案遭羈押，案件引發司法標準是否一致的討論。台灣民眾黨創黨主席柯文哲18日在嘉義談及此事表示，目前並不清楚案件真相，不過他以自身經驗表示，自己對台灣司法“完全沒有信心”。他認為司法是“國家”最後一道防線，最重要的是不能“雙標”。



民眾黨嘉義市長參選人張啟楷則表示，謝典霖案最大的挑戰同樣是司法標準是否一致，依法辦理是基本原則，但外界更關心的是，“衹有謝典霖請客嗎？”如果其他政黨也有相同情況，包括民進黨自己也可能有宴客，那是否會按照同一標準處理。



彰化縣議長謝典霖因為今年6月在縣議會舉辦餐會，疑似為國民黨籍溪湖鎮長參選人、姑姑陳貞妃宴請溪湖鄉親，17日遭檢方認定涉犯投票行賄罪嫌重大，與父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬等5人因有逃亡、滅證及勾串之虞，遭當庭逮捕並聲請羈押。陳貞妃等7人則因坦承犯行，分別以新台幣3萬元至10萬元交保，其餘近10名選民均請回。



柯文哲今天受訪表示，謝典霖遭羈押一事，目前外界也不知道事情真相究竟如何，因此不便對個案作判斷，不過他以自身經驗表示，自己對台灣司法“完全沒有信心”，認為司法最重要的是不要雙標，並要求民進黨說明相關標準未來是否一體適用。



柯文哲說，司法是台灣人民的最後一道防線，應該讓人民信任，針對謝典霖案，他指出，從目前外界所知，是涉及“請客”行為，後續卻進一步被認定涉及貪污，因此他要提醒民進黨，台灣過去有選舉、未來也會有選舉，必須說清楚這次究竟是特例，還是未來選舉都會採取相同標準。



最後柯文哲強調，他對民進黨的要求衹有一個，就是“不要雙標”，司法標準應該一致。



張啟楷表示，現在衹有個很卑微的要求，就是希望檢調既然辦理謝典霖，也應該把標準畫清楚，未來若民進黨參選人也涉及相同情況，要依照同一套標準處理，而不是因為政黨不同出現差異。



張啟楷說，在前幾天國際的評比中，也說道司法的不信任是現在台灣最大的危機，民進黨最近執政這十年來，人民不滿意度最高的也是司法問題。



因此他認為，謝典霖案除了依法辦理、毋枉毋縱之外，到選舉投票前民進黨是不是也會有人宴客，大家就拭目以待，也可以看看司法碰到民進黨會不會就全部“轉彎”。