方恩格：主張別再做世界警察的美國人日增

美籍政治評論員方恩格。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）有華府智庫近期主張，美國應將亞洲軍事重心由第一島鏈後撤至第二島鏈，甚至對台海戰爭採取“不介入”政策。美籍政治評論員方恩格（Ross Feingold）向中評社表示，美國國內主張不要再扮演“世界警察”的聲音一直都存在，尤其經歷伊拉克、阿富汗長達20年的戰爭後，這樣的聲音確實愈來愈多。



方恩格強調，這也包括認為美國不可能為了台灣安全與中國打仗，但這些聲音目前都還不算多數意見，且提出來一樣會受到批評。



方恩格為台灣美僑律師、政治評論員。現任台北市政府市政顧問、淡江大學國際事務學院外交與國際關係學系兼任助理教授。方恩格自1990年起來台，來台前曾在新加坡及香港等地居住多年。



華府智庫“國防優先基金會”（Defense Priorities）最新報告主張，美國應逐步將亞洲軍事重心由第一島鏈後撤至第二島鏈，並主張美國對台政策應從“戰略模糊”轉向明確的“不介入”，以降低與中國發生戰爭的風險。



方恩格對此接受中評社訪問時表示，這類主張其實並不是現在才出現，美國早就有人認為不應該再扮演“世界警察”，也就是所謂isolationist（孤立主義）的概念，只是以前抱持這種主張的人比較少。



他指出，現在這種聲音比過去多了，尤其美國先後在伊拉克與阿富汗打了20年的戰爭，付出龐大成本，但結果並不如預期。尤其阿富汗戰爭打了20年，最後美軍撤離，塔利班又重新執政，這些經驗都讓美國內部重新思考，是否還要持續介入世界各地的衝突。



方恩格說，因此主張“美國不要當世界警察”的聲音的確愈來愈多，其中也包括認為美國“不可能為了台灣的安全跟中國打仗”。這種主張過去不是沒有人提出，但人數很少，而且一講出來就會受到批評，現在支持者雖然比以前多，但還不是多數，而且“一樣還是被批評”。