金門縣長民調　陳玉珍支持度45%打趴其他人

國民黨金門縣長參選人陳玉珍以45.4%的支持度領先。（照片：陳玉珍競辦提供） 中評社台北9月18日電／中國國民黨18日公布最新金門縣長民調顯示，3連霸“立委”、有金門“女戰神”之稱國民黨參選人陳玉珍以45.4%的支持度領先，無黨籍參選人李文良則以10.7%居次，兩人差距達34.7個百分點。此外，陳玉珍在金門縣長看好度上也以53.4%取得絕對優勢，且民眾對其現任“立委”表現的整體滿意度也過半，達到56.0%。



民調顯示，在７位參選人中，陳玉珍以45.4%的支持度遙遙領先；其次為李文良的10.7%，兩人相差34.7個百分點。後依序則為張國威3.5%、洪和成1.1%、張火木0.7%、黃世團0.6%、梁文韜0.4%，另有37.6%受訪者



依目前民調數據來看，6位無黨籍參選人的支持度合計起來還不到陳玉珍一個人支持度的4成、約37.4%，顯現陳玉珍選情穩定領先。



在看好度方面，陳玉珍同樣展現強勢氣勢，有53.4%表示看好陳玉珍當選縣長，李文良為6.8%，兩者相差46.6個百分點；後依序則為，張國威1.2%黃世團、張火木各1.0%，梁文韜0.8%、洪和成0.7%，另有35.1%沒有表態。



進一步交叉分析顯示，在行政區部分，陳玉珍在金城鎮獲得高達66.0%的超高支持度，其餘鄉鎮支持度亦全面領先。教育程度方面，陳玉珍在大學（50.7%）及研究所以上（73.3%）的高學歷族群中獲得壓倒性支持。



政黨傾向部分，國民黨支持者有77.8%挺陳玉珍；民眾黨支持者也有70.3%挺陳玉珍；民進黨支持者則有60.5%支持李文良、17.1%支持陳玉珍。若與看好度交叉分析來看，在回答支持李文良受訪者當中，也有34.9%的民眾看好陳玉珍會當選縣長。



針對陳玉珍在“立委”任內的整體施政與服務表現，民調顯示，有56.0%的民眾表示滿意，其中非常滿意有25.1%、還算滿意30.9%，不滿意者僅占14.6%，包括不太滿意11.7%以及非常不滿意2.9%，另有29.5%無反應。



對此，金門縣長陳玉珍競選辦公室表示，各項民調都是選戰過程中的參考，團隊會持續傾聽鄉親意見、爭取認同。對於仍有相當比例選民尚未表態，競辦認為未來將持續深入各鄉鎮，向鄉親說明縣政理念及未來金門發展方向，不會因單一民調結果改變既定選戰步調。



本次民調係由國民黨委託雨晴指標行銷股份有限公司所進行的民調，訪問地區為金門縣，調查對象為年滿20歲以上成年民眾，民調日期為9月7日至11日，共完成1071份有效樣本；採分層比例隨機抽樣，以中華電信金門縣住宅電話用戶為抽樣母體，並採電話號碼後二碼隨機方式抽取樣本。調查結果依金門縣2026年8月底人口資料，就鄉鎮、年齡及性別進行統計加權；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。